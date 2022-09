Aannemer Dirk (59) vlak voor pensioen bestolen van alle werkmateriaal: “wat een domper”

Nog geen jaar voor hij zou genieten van zijn welverdiende pensioen werd aannemer Dirk Meeze (59) uit Eernegem geconfronteerd met een zware diefstal. Inbrekers stalen ál zijn werkmateriaal uit zijn vrachtauto door het zeil open te snijden en de laadruimtes open te breken. “Als ik snel reken kost me dit minstens 5.000 euro, dat ik nog voor mijn pensioen moet ophalen”, zucht Dirk.

Het was voor aannemer Dirk een slecht begin van de dag woensdagochtend. Dirk is al 20 jaar lang aannemer in de ruwbouw en doet allerhande metsel- en betonwerken en opritten en terrassen. Zelf woont hij in de Torenhofstraat maar daar kan de lichte vrachtauto niet geparkeerd worden. Dus stond zijn voertuig langs de Oostendesteenweg aan de overzijde van restaurant Cousteau. Toen hij naar een werf in Bredene wou vertrekken merkte hij de inbraak op.

Alles van Makita gestolen

“Het zeil van mijn vrachtauto was met iets scherp opengesneden en ook het laadruim was geforceerd”, zucht Dirk. “Zowat alles in het laadruim werd geroofd. Het gaat om een vijftiental toestellen van Makita zoals een boormachine, slijpschijven, zaagmachine, slijpschijven, compressor, laser en lastoestel. Ook mijn bakken met vijzen en pluggen namen ze mee. Tot slot werden ook enkele sanitaire stukken gestolen. Enkel mijn stelling achteraan en enkele zakken cement lieten ze staan. Die waren wellicht te zwaar. Sowieso waren ze wellicht met twee en hadden ze aangepast vervoer bij, anders kan je dit niet allemaal meenemen. Ik hoop dat de politie een spoor kan vinden of iets kan zien op camera’s in de buurt want dit is toch een flinke tegenslag.”

Bijna op pensioen

Het is de eerste keer dat Dirk geconfronteerd wordt met een inbraak maar die valt op een slecht moment. “Volgend jaar ga ik op pensioen na jaren van hard werken”, zegt Dirk. “Dan komt dit extra ongelegen. Ik raam heel voorzichtig dat de buit minstens 5.000 euro bedraagt maar wellicht nog meer. Al het materiaal moet ik opnieuw aankopen en dat is toch een financiële kater. Ik zal hard moeten werken om dit nog voor mijn pensioen op te halen. Omdat de vrachtauto ook niet in een afgesloten ruimte stond geparkeerd komt de verzekering ook niet tussen. Het is dus echt een tegenslag.” Na het papierwerk met politie en boekhouder kon Dirk na een halve dag alsnog naar de werf vertrekken. Hij wordt tijdelijk uit de nood geholpen met materiaal van een collega. “Gelukkig bestaan er nog goede collega’s”, besluit Dirk. De politie onderzoekt de zaak verder. Nog in Eernegem werd dinsdagmiddag een inbraak vastgesteld in een barak in een weiland langs de Zedelgemsesteenweg. Ook daar werd werkmateriaal gestolen. (JH)