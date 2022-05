78-jarige chocoladedief op heterdaad betrapt

In de Robert Vandammestraat in Koksijde werd een bejaarde man dinsdagmiddag betrapt op een winkeldiefstal. De man uit Koksijde ging om 16.20 uur winkelen in de supermarkt en de manager van de winkel zag hoe de man een reep chocolade in zijn broekzak stopte.

De manager vond het vreemd dat de man de reep in zijn broekzak stopte aangezien hij een winkelkar voortduwde waarin enkele producten lagen. De man betaalde de producten uit de winkelkar maar wenste de zaak te verlaten zonder de chocolade te betalen.

Daarop werd hij staande gehouden en werden de politiediensten verwittigd. De man zei aan de politie dat het om een vergetelheid ging en vergoedde het nadeel. Er werd een pv opgesteld.

Ook tuinset gestolen

Nog in de Robert Vandammestraat werd maandag overdag een diefstal gepleegd, die maar later werd opgemerkt. Een onbekende ontvreemdde russen 11.30 uur en 18 uur uit de tuin een tafel, twee bloembakken en een voet van een parasol. Er werd aangifte gedaan bij de politie. (JH)