7 maanden cel en boete voor stelende Armeniër in bouwcenter

Een 47-jarige Armeniër zonder verblijfplaats in ons land is bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van 7 maanden en een boete van 400 euro voor een diefstal op 3 februari 2022 in bouwcenter Meersseman in Geluwe (Wervik).

De dief stapte rond 16 uur de bouwstoffenhandel langs de Nijverheidslaan in Geluwe binnen. Hij gedroeg zich verdacht en werd nauwlettend in het oog gehouden. Plots viel een accu, die hij onder zijn trui verborgen hield, op de grond en zette hij het op een lopen.

De uitbater en zijn drie zonen zetten de achtervolging in en slaagden er onder meer met een vorkheftruck in Armen B. klem te rijden en vast te houden tot de aankomst van de politie. (LSi)