63-jarige man dag na diefstal werkmateriaal thuis betrapt

In de K. Tegethofflaan in De Panne werd dinsdagmiddag een diefstal gepleegd aan een woning. Tijdens een verhuis werd aan de gevel van een woning een zak met een aantal voorwerpen gestolen.

Het ging vooral om werkmateriaal zoals een boormachine, gereedschapskist, twee paar handschoenen en een muts. Het slachtoffer vernam de dag nadien van een getuige dat deze zaken gestolen werden door een op dat moment onbekende man.

De politie werd verwittigd en begon een onderzoek dat snelle leidde tot resultaat. Uit verder onderzoek bleek dat een 63-jarige man uit De Panne de zaken gestolen heeft. De volledige buit wordt aangetroffen tijdens een huiszoeking in zijn woning. Of de man zich zal moeten verantwoorden bij een rechter is niet duidelijk. (JH)