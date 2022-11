45 roetfilters van nieuwe bestelwagens gestolen op terreinen van garage

In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven op de terreinen van de Opelgarage Decaigny-Degroote de roetfilters van 45 nieuwe bestelwagens gestolen. “Dit is niet de eerste keer. Ze kruipen gewoon over de draad of knippen die door”, aldus zaakvoerder Bob Callens.

Dinsdagochtend merkten de medewerkers van Decaigny-Degroote dat de omheiningsdraad rond de garage was doorgeknipt. Op camerabeelden is te zien hoe dieven de avond en nacht voordien, tussen 21 uur en 3 uur ’s morgens, de roetfilters van vijfenveertig bestelwagens demonteren. “Het is niet de eerste keer dat we het slachtoffer worden van een dergelijke diefstal worden. De dieven knippen de draad door of springen er over”, aldus zaakvoerder Bob Callens.

Hij bracht onmiddellijk de politie op de hoogte van het voorval. “Een dergelijke roetfilter kost al snel 1.500 euro. Reken en tel. Momenteel is men overal in Europa op zoek naar roetfilters. Die gasten zullen ze dus wel kwijt geraken.” Ondertussen moet de garage ook opnieuw investeren zodat de bestelwagens de weg op kunnen. “Het kan dus best nog even duren voor we zelf nieuwe exemplaren hebben.”