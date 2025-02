41-jarige man aangehouden op verdenking van meerdere inbraken in Brugge

De onderzoeksrechter in Brugge heeft een 41-jarige man uit Brugge aangehouden op verdenking van diefstal met braak en bendevorming. De man wordt verdacht van minstens vier inbraken te hebben gepleegd in bedrijven verspreid over het Brugse grondgebied.

Dankzij een intensief onderzoek van de recherche van PZ Brugge, onder leiding van het parket West-Vlaanderen, kwam de verdachte in beeld. PZ Brugge arresteerde de man op donderdag 13 februari 2025 bij hem thuis.

Tijdens de huiszoeking werden onder meer een aanzienlijke hoeveelheid krasloten en tabak aangetroffen. Deze buit bleek afkomstig van een inbraak begin februari in een dagbladhandel in Zeebrugge waar krasloten ter waarde van 18.000 euro en tabak ter waarde van 8.200 euro werden gestolen. Daarnaast zou de verdachte ook gelinkt kunnen worden aan meerdere inbraken in bedrijven op verschillende locaties in Brugge.

De man werd vrijdag 14 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste hem aan te houden. Hij verschijnt dinsdag 18 februari voor de raadkamer, die zal beslissen of hij langer in de cel blijft.