37 maanden cel voor Roemeen die het stelen niet kan laten

Petru B. (48) is ook in beroep veroordeeld tot 37 maanden cel voor tal van diefstallen. In totaal sprokkelde de man al meer dan 35 jaar cel bijeen in verschillende landen.

Op 13 oktober 2023 ging Petru B. in het Brugse café Bar des Amis aan de haal met 700 à 800 euro uit de kluis. Een week later sloeg B. toe in het Brugse café De Vloamse Trine. Daar graaide hij 300 euro mee uit de portefeuille van een medewerker. Op 24 oktober stal hij 1.000 euro uit een geldkoffertje in café De Geverfde Vogel in Kortrijk. Diezelfde dag werd hij in dezelfde stad op heterdaad betrapt in Café 56. Daags nadien verlegde Petru B. zijn werkterrein naar een werf in Roeselare. Daar ging hij met een haakse slijper, een waterpas en een slagschroevendraaier aan de haal. Op 28 oktober werd hij uiteindelijk ingerekend op de fiets. In zijn fietszakken stak de gestolen schroevendraaier.

De Roemeen liep in België al vier veroordelingen op voor diefstallen. Maar ook in Roemenië, Duitsland, Denemarken, Italië en Frankrijk stapelde hij de zware veroordelingen op. In totaal kreeg de veertiger al meer dan 35 jaar celstraf opgelegd. De Brugse rechtbank voegde daar nog eens 37 maanden effectieve celstraf aan toe en beval de onmiddellijke aanhouding van B. Hij ging tegen zijn straf in beroep, maar het hof wou van geen strafvermindering weten. (OSM)