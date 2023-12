30 maanden cel gevraagd voor 19-jarige carjacker die vrouw van 72 uit wagen sleurde

Na haar dagelijkse zwembeurt werd een 72-jarige vrouw in Menen uit haar wagen gesleurd door een jonge Fransman. Hij dreigde met een nepgeweer en vluchtte de grens over. Dankzij haar gsm kon hij gevat worden. De 19-jarige riskeert nu 30 maanden cel.

“Nog geen twintig jaar en al zulke feiten plegen”, foeterde de Procureur des Konings. 30 maanden cel en een boete van 1.600 euro, was dan ook de fikse straf die hij vorderde voor de 19-jarige Jules H. uit Frankrijk. De feiten zijn dan ook niet min.

Het slachtoffer, een 72-jarige dame, was op 14 augustus zoals gebruikelijk vroeg gaan zwemmen in het Badhuis in Menen. Wanneer ze om 8.40 uur in haar wagen stapte, werd echter het portier opengerukt. Hij hield een pistool tegen haar hoofd – achteraf bleek dat een nepwapen te zijn – en maande haar aan uit te stappen. “Ze verzette zich en hield haar stuur stevig vast. Uiteindelijk werd ze met veel geweld uit haar wagen gesleurd”, aldus haar advocaat.

Ze viel op de grond, maar probeerde alsnog de deur te openen. Tevergeefs, want de jongeman stoof weg en vluchtte de grens over. De vrouw werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was toen al op de hoogte en kon de man uiteindelijk snel inrekenen. De gsm van de vrouw lag namelijk nog in de wagen. Zo kon de locatie van de wagen – en de dader – makkelijk worden getraceerd.

Hartproblemen

Waarom de jongeman de feiten pleegde? Zelf kan hij het ook niet zeggen. Volgens het parket was hij specifiek op zoek naar een Volkswagen T-Roc, wat bleek uit de zoekgegevens op zijn gsm. “Het blijft een bizar verhaal. De man zit in het vreemdelingenlegioen, net als zijn vader met wie hij een moeilijke relatie heeft. Eigenlijk vallen de feiten niet te rijmen met de wie er voor u zit”, aldus zijn advocate. Zelf kon hij weinig vertellen. “Ik wilde gewoon ver weg van mijn familie zijn.”

Er werd gevraagd voor een straf met uitstel. De man ontkende niks en verontschuldigde zich. Hij is bereid alle schade te betalen. Het slachtoffer vroeg een morele schadevergoeding van 4.000 euro. Haar man, die door de shock werd opgenomen met hartproblemen, vroeg ook een vergoeding.

Uitspraak op 8 januari. (JD)