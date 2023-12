29 Winkeldiefstallen levert Oostendse bende tot dertig maanden cel op: bende had het vooral gemunt op tabak en parfum

Drie mannen uit Oostende hebben voor de Brugse rechtbank tot dertig maanden cel gekregen, de helft met uitstel, voor liefst 29 winkeldiefstallen.

Italiaan Antonio M. (61), Algerijn Smail C. (45) en Spanjaard Cesar C. (49) sloegen tussen 2 februari en 6 juni in wisselende samenstellingen toe in Oostende, Nieuwpoort, Brugge, Kortrijk en Middelkerke. De mannen viseerden filialen van onder meer Colruyt, Inno, Ici Paris XL en Carrefour. Ze hadden het vooral gemunt op parfum, tabak en handtassen.

De daders gingen veelal per twee op dievenpad. De ene leidde het personeel af, terwijl de andere de buit in een dieventas stopte. Uit hun verhoor bleek dat ze diefstallen pleegden om drugs te kopen. De mannen kampen met een zware cocaïneverslaving.

Antonio M. belandde zeven maanden geleden achter de tralies en kreeg 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. In het verleden kreeg hij al eens twaalf maanden cel, de helft met uitstel, voor diefstal. Smail C. liep al negen veroordelingen op voor diefstal en kreeg twintig maanden effectief. Cesar C. kreeg 24 maanden cel, de helft met uitstel. Hij beschikte als enige beklaagde nog over een blanco strafblad. (AFr)