25.000 euro voor de gouden tip die naar inbraak op oudejaarsavond in Izegem leidt

Een Izegemse ondernemer heeft 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar daders en opdrachtgever van een inbraak op oudejaarsavond leidt. De man deelt daarbij via Facebook beelden van de inbraak die zich op 31 december rond 21 uur heeft afgespeeld.

De bewoners van de villa in de Katteboomstraat, niet ver van de Rijksweg, waren op dat moment niet thuis. De inbrekers waren op zijn minst met vier. Er zou een verdachte (vlucht)auto gestaan hebben langs de Rijksweg ter hoogte van Arboretum, waar de Katteboomstraat op de N36 uitkomt.

De ondernemer looft nu voor de gouden tip die naar de daders en de opdrachtgever leidt, maar liefst 25.000 euro uit. Verdere info verstrekt hij liever niet, maar gezien de grootte van de beloning zal de buit allicht een stuk hoger liggen.

Ook bij politiezone RIHO is men op de hoogte van de inbraak, maar blijft men ook karig met verdere commentaar. Wie iets verdacht gezien heeft in de Katteboomstraat of langs de Rijkweg op oudejaarsavond, kan de politie contacteren (051 26 26 26).