24 Uren van Leke eindigen met diefstal van stroomgroep: “Groot verlies voor onze vzw”

De jubileumeditie van de 24 Uren van Leke was dit weekend een groot succes maar eindigde wel in mineur. Bij de afbouw van het parcours bleken dieven aan de haal te zijn gegaan met een 70 kilogram zware stroomgroep, die diende om het parcours te verlichten. “Dit is een groot verlies voor de vzw waar we een gans jaar voor werken”, zegt voorzitter Christophe Piron, ook eigenaar van de stroomgroep.

Afgelopen weekend gingen de 24 Uren van Leke opnieuw door, gelegen in de Tramstationstraat. Nadat de vorige editie beperkt was door corona en het event in 2020 zelfs niet kon doorgaan was de happening dit weekend een echte topeditie. Zeker omdat het een jubileum betrof want de 24 Uren bestaan 50 jaar. “Het was ook prachtig weer en met bijna 400 deelnemers was de opkomst echt enorm”, zegt voorzitter Christophe Pion (30) uit Leke. “Er waren geen incidenten of ongevallen en de animatie was top. Kortom: een echt succes. Helaas is die wel in mineur geëindigd.”

70 kilogram zware stroomgroep gestolen

“Bij de afbouw van het parcours, nadat de laatste fietsers om 16 uur stopten, werd immers een diefstal vastgesteld. “De mobiele stroomgroep die het parcours ’s nachts voorziet van stroom voor de verlichting bleek gestolen te zijn”, zucht Christophe. Via zijn schrijnwerkersbedrijf P-Construct is hij ook eigenaar van de stroomgroep. “We doen dan alles voor de veiligheid van de deelnemers en dan dit. De diefstal moet rond 17 uur gebeurd zijn, op klaarlichte dag dus. De stroomgroep stond opgesteld aan de Laagvlaktestraat. Terwijl wij het parcours terug openstelden voor het verkeer werd ze gestolen. We vermoeden dat ze met twee moeten geweest zijn want dit model weegt gevuld gauw 70 kilogram. Ze past net achteraan in een bestelwagen.”

Camerabeelden

Christophe deed aangifte van de diefstal bij de politie. “We hebben er goede hoop om het toestel terug te vinden”, vervolgt Christophe. “In de buurt heeft een landbouwer immers camera’s hangen en daarop zijn auto’s te zien die op dat tijdstip passeerden. De beelden worden overgemaakt aan de politie in de hoop de dader eruit te halen. Zo’n stroomgroep kost ongeveer 1.000 euro en wordt door mij gebruikt op mijn werven. Maar het is vooral een groot verlies voor de vzw waar we een jaar voor werken. En dat na zo’n topeditie.” Wie iets verdachts zou opgemerkt hebben kan contact opnemen met de politie. (JH)