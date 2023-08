23-jarige Algerijn krijgt zes maanden cel nadat hij eerst vriend neersteekt en daarna mountainbike steelt

De 23-jarige Islam B. is door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden voor de diefstal van een mountainbike. De jongeman was niet aan zijn proefstuk toe en stak eerder die dag ook nog eens een vriend neer, waarna hij geïnterneerd werd.

Islam B. uit Bredene stak op 12 oktober vorig jaar een vriend neer met een mes. De jongeman besloot enkele uren later ook nog een elektrische mountainbike te stelen. In mei werd de twintiger na een beslissing van de Brugse raadkamer voor beide feiten geïnterneerd, omdat psychoses aan de basis zouden liggen.

Uitspraak in beroep

De 23-jarige Algerijn ging in beroep tegen die beslissing, waarna de internering voor de diefstal ongedaan werd gemaakt. Een internering is immers enkel mogelijk bij feiten die de psychische of fysieke integriteit van het slachtoffer aantasten. Daarom verscheen Islam B. nu voor de correctionele rechtbank voor diefstal.

Vonnis

Het Openbaar Ministerie vroeg eerder zes maanden cel en de Brugse strafrechter besloot hierin mee te gaan. De jongeman werd veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf. (CC)