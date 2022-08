19-jarige steelt polshorloge van Nederlander tijdens dansje op straat in Oostende

Zaterdag in de vroege uurtjes wist de politie van Oostende de verdachte van een gauwdiefstal te klissen. De man ging er tijdens het dansen met het polshorloge van een Nederlander aan de haal.

Een groepje Nederlanders was op uitstap in Oostende en wandelde zaterdagnacht rond 3.30 uur op de zeedijk. Plots werden ze aangesproken door twee onbekenden. In de feeststemming van het moment volgde een soort van verbroedering en begonnen een 16- jarige Nederlander en een van de onbekenden met elkaar te dansen. Vrienden namen intussen kiekjes van wat een vrolijk en onschuldig moment leek te zijn. Zowat een half uur later stelde de Nederlander vast dat zijn polshorloge was verdwenen. Echter, op foto’s die zijn vrienden hadden genomen vlak voor de ontmoeting met de onbekende, had hij z’n sieraad nog aan.

Accurate beschrijving

De groep toeristen sprak daarop een politiepatrouille aan in de uitgaansbuurt. Ze bezorgden de ploeg foto’s van het eerdere ontmoetingsmoment en konden een accurate beschrijving van de verdachte meegeven. De beelden en informatie werden door de patrouilles snel gedeeld via de beveiligde politie-app FOCUS. Kort voor 6 uur kon een politiepatrouille de verdachte, een 19-jarige man, opmerken bij het busstation met het bewuste horloge om de pols. Hij werd opgepakt, de politie vervatte alles in een proces-verbaal.

“Zo zie je maar dat het altijd de moeite loont om aangifte te doen, ook al is er soms een tikkeltje geluk mee gemoeid”, knipoogt Timmy Van Assche van Politie Oostende.