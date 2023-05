180.000 euro materiaal van Fins zeilteam gestolen in jachthaven Nieuwpoort, maar politie vindt ze terug

Dankzij knap speurwerk van de scheepvaartpolitie in Nieuwpoort in samenwerking met de Nederlandse politie kon een zware diefstal in de jachthaven van Nieuwpoort snel opgelost worden. Dieven gingen er dinsdagavond vandoor met een trailer met wedstrijdboten van het Finse nationale zeilteam, dat er momenteel op stage is. Waarde: goed 180.000 euro. “Maar dankzij de snelle en enorme moeite werd onze trailer al teruggevonden”, zegt zeilster Veera Hokka.

Sinds begin deze week verblijft het Finse nationale zeilteam aan de jachthaven van Nieuwpoort. Het team bereidt er op het water vooral de Olympische spelen van 2024 in Parijs voor. Het is tevens een voorbereiding op het wereldkampioenschap zeilen dat in augustus in Den Haag wordt gehouden. Om alles voor te bereiden trok het team deze week al naar Nieuwpoort en nam hun eigen materiaal mee. Alles was geladen op een grote trailer die aan de jachthaven van Nieuwpoort stond geparkeerd. Helaas was de trailer niet goed beveiligd want dinsdagavond laat gingen dieven er vandoor met alles. Gelukkig werd alles wel gefilmd via bewakingsbeelden aan de jachthaven. Daarop was te zien hoe een bestelwagen met Nederlandse nummerplaten de trailer aanhaakte en wegreed.

Snelle moeite

Het Finse nationale zeilteam zat even met de handen in het haar en deed woensdagochtend meteen aangifte van de feiten. Ze braken hun stage niet af maar leenden materiaal in de jachthaven zelf om verder te kunnen trainen. Wel bleven ze natuurlijk hopen dat hun eigen professioneel materiaal snel teruggevonden zou worden. “Op de trailer lag een blauwe motorboot met een grijze hoes en twee wedstrijdboten”, zegt zeilster Veera Hokka. “Het ging om twee witte 49er FX boten die elk vijf meter lang zijn. We hadden ook drie masten bij. Op de beelden van veiligheidscamera’s konden we zien hoe een grijs busje wegreed met onze trailer. Dit busje had dakdragers en slechts aan 1 kant een raam aan de achterbank. Donderdagmiddag kregen we echter al de melding dat de trailer met onze boten teruggevonden werd in Nederland. We kregen alles terug zoals voordien. We willen iedereen bedanken voor de steun en vooral de Belgische en Nederlandse politie voor hun snelle en enorme moeite.”

Geen dader

Ook het parket van Veurne werd op de hoogte gebracht van de diefstal. “Het gaat toch om een zware diefstal want de hele trailer is minstens 180.000 euro waard”, zegt Patty ‘T Jonck van het parket van Veurne. “Het is de Nederlandse politie die de trailer heeft teruggevonden maar dat kwam dankzij intens speurwerk van onze scheepvaartpolitie. Zij zijn vermoedelijk met de camerabeelden aan het werk gegaan en konden zo de Nederlandse politie inschakelen. De boot is intussen terecht maar van een dader is nog geen spoor. Er was niemand aanwezig toen de trailer terug werd gevonden. Ons opsporingsonderzoek gaat intussen wel verder.” De Finse zeilers gingen donderdagavond zelf al hun trailer ophalen in Nederland. Hun stage in Nieuwpoort werd verder gezet. (JH)