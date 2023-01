18 maanden cel voor inbraken in bestelwagens

Een 29-jarige man uit Frankrijk is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden voor een reeks van negen inbraken in bestelwagens. Telkens ging hij aan de haal met een grote hoeveelheid aan werkmateriaal bij inbraken in Wervik, Roeselare, Zonnebeke en Kortrijk. Bij een controle van de politie lag zijn koffer vol met gestolen werkmateriaal.

De man pleegde in april en juni 2022 maar liefst negen inbraken in bestelwagens. Telkens ging hij aan de haal met enkele duizenden euro’s aan werkmateriaal. “Dat verkocht hij later door in Rijsel”, aldus de openbare aanklager. Alexandru S. liep tegen de lamp toen de politie in Roeselare zijn auto met Franse nummerplaat controleerde.

“De bestuurder reed plots snel weg, maar stopte wat verderop toch. S. zat aan het stuur, op de passagiersstoel zat een minderjarige. De koffer stak vol werkmateriaal. Op bepaalde dozen stond een naam vermeld. Gestolen uit een bestelwagen die nacht, zo bleek. De minderjarige passagier verklaarde dat S. een speciaal trucje kende om bestelwagens open te krijgen. Verder onderzoek kon de Fransman nog linken aan acht andere inbraken. Ook in Frankrijk liep hij al veroordelingen op. (LSi)