18-jarige man en drie minderjarige meisjes opgepakt voor inbraken in Knokke-Heist

In een onderzoek naar twee inbraken in Knokke-Heist zijn een 18-jarige man en drie minderjarige meisjes opgepakt. Dat meldt de politie van de zone Damme/Knokke-Heist. De meerderjarige verdachte werd ondertussen aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter.

De lokale politie was een onderzoek gestart naar aanleiding van twee inbraken in appartementen in Knokke-Heist. Dankzij intensief speurwerk kon het viertal maandag als mogelijke verdachten geïdentificeerd worden. Hun wagen werd immers gespot op camerabeelden na de inbraken. Toen het voertuig opnieuw in beeld kwam, konden de speurders hen oppakken. Uit het onderzoek is gebleken dat de meerderjarige op de uitkijk stond, terwijl de meisjes de inbraak pleegden. Bij de feiten konden ze niets buitmaken.

De 18-jarige man werd ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. De minderjarigen werden voorgeleid bij de jeugdrechter, die besliste om één van hen in een jeugdinstelling te plaatsen. De politiezones Damme/Knokke-Heist en Oostende onderzoeken of de vier ook voor andere feiten in aanmerking komen.