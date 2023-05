15-jarige jongeren zwaaien met wapen in Blankenberge

De politie heeft drie minderjarigen opgepakt voor twee gewapende overvallen in Blankenberge. Het trio, amper vijftien jaar oud, zwaaide met een vuurwapen.

De overvallen vonden plaats in het weekend van 20 en 21 mei. In de nacht van zaterdag op zondag bedreigden de drie een eerste slachtoffer in de De Smet de Naeyerlaan in Blankenberge. Ze klampten het slachtoffer aan door de weg naar het station te vragen. Plots haalde één van hen een wapen boven en dwong het slachtoffer om geld af te geven. Nadat het slachtoffer dat deed, vluchtte het trio weg. Even later, in de Waterkasteelstraat, haalden ze opnieuw hun wapen boven om een dame op de fiets te doen stoppen. Het slachtoffer bleef echter doorrijden en verwittigde de politie. Die kon de drie jongeren enkele dagen later dankzij intensief speurwerk bij de kraag vatten. Het bleek om drie vijftienjarigen uit Oost-Vlaanderen te gaan. Ze zijn doorverwezen naar de jeugdrechter.