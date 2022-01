14 maanden cel voor gewelddadige diefstal bij kwetsbaar slachtoffer

Een 33-jarige man uit Waregem is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 14 maanden voor een gewelddadige diefstal in de woning van een zeventiger. Het slachtoffer kreeg via vzw Ten Anker ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen en hield er een elleboogbreuk aan over.

Op 23 november 2021 belde Ziggy L., een Antwerpenaar die na tal van problemen met het gerecht en een verblijf van vijf jaar in de cel in Waregem belandde, aan bij het slachtoffer. Die man verwachtte bezoek van zijn thuisverpleegster maar in de plaats stond L. voor zijn neus.

Hij deed zich bij de man met een verstandelijke beperking voor als zijn neef en eiste geld. Hij gaf het slachtoffer ook een duw waardoor hij op de grond viel en zijn elleboog brak.

Onveilig gevoel

“Het voorval veroorzaakte een onveilig gevoel in de gemeenschap van Ten Anker, die toch als een veilige haven beschouwd moet worden”, aldus de openbare aanklager. “Het was niet de bedoeling die man op de grond te duwen”, aldus de advocaat van Ziggy L.

“Hij wist ook niet dat daar kwetsbare personen woonden. Hij verhuisde precies van Antwerpen naar Waregem om een nieuw leven op te bouwen.” Hij vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren maar daar ging de rechter niet op in. (LSi)