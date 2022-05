130 uren werkstraf voor dakloze man na winkeldiefstallen in Oostende en Kortrijk

Een 49-jarige man uit Kortrijk moet van de rechter een werkstraf van 130 uren uitvoeren voor een reeks van 9 winkeldiefstallen in Oostende en Kortrijk. Toen hij werd betrapt, verzette hij zich hevig tegen zijn arrestatie.

Tussen mei en oktober 2020 verbleef de dakloze Hassan R. in de mannenopvang in Oostende. Hij pleegde in de stad toen ook enkele diefstallen. Hij was vooral uit op voedingswaren en cosmetica. Toen hij naar Kortrijk verhuisde, zette hij daar zijn diefstallenreeks verder.

Op 28 november 2020 wou hij in een Kortrijkse nachtwinkel 3 flessen whisky inruilen voor een pakje sigaretten. Toen de uitbater daar niet wou op ingaan, ging hij met het pakje sigaretten aan de haal. Ook in twee warenhuizen sloeg hij toe. De man bekende. Hij liep al 10 eerdere veroordelingen voor diefstallen op. (LSi)