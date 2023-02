12 maanden cel voor stelende ‘fervente politiehater’ in Kortrijk

Een 30-jarige Algerijn uit Namen is door de Kortrijkse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden voor diefstallen op café en het bedreigen van agenten. “Een fervent politiehater”, aldus de advocaat van 2 agenten die een schadevergoeding vroegen.

Op 12 november 2022 kon Charfi M. op café in Kortrijk op heterdaad betrapt worden bij diefstallen. Verder onderzoek maakte duidelijk dat hij diezelfde avond wat verderop ook geprobeerd had in te breken, getuige bebloede handen. Toen de agenten hem meedeelden dat hij daarvoor in snelrecht gedagvaard zou worden, ontplofte hij pas echt. “Hij maakte met zijn vinger een snijbeweging over de keel, bedreigde agenten, was verbaal agressief en kon niet gekalmeerd worden”, schetste de advocaat van twee agenten van de politiezone Vlas.

40 minuten na zijn vrijlating probeerde M. trouwens opnieuw een inbraak te plegen. Langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk kon een slachtoffer hem staande houden. Voor de rechter bleef M. ontkennen. “Hij heeft in Algerije geen goede ervaringen met de politie”, aldus zijn advocaat. “Die brachten zijn vader om.” Aan 2 agenten moet hij elk een schadevergoeding van 700 euro betalen. Hij kreeg ook een boete van 600 euro. (LSi)