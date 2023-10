12 maanden cel voor duo dieven die… tandenborstels stelen in Kruidvat

Dat tandhygiëne ook voor dieven belangrijk is, bleek bij een opmerkelijk misdrijf van twee mannen.

Het duo sloeg meermaals toe in verschillende filialen van winkelketen Kruidvat in onder meer Ingelmunster en Izegem. In een grote tas verzamelden ze onder meer opzettandenborstels waarmee ze zonder betalen vertrokken, tot een camera hun diefstal vastlegde.

Hun buit werd telkens geraamd op zo’n 600 à 700 euro. Beide mannen, die tijdens de pleitzitting verstek gaven, werden veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden en een boete van 800 euro. (JD)