Dief begint op vroeger tijdstip te werken om baas te kunnen bestelen

De rechter in Ieper veroordeelde J.C. tot een gevangenisstraf van tien maanden voor het bestelen van zijn werkgever. De dief ging met opzet op een vroeger tijdstip aan de slag, zodat hij rustig zijn slag kon slaan.

J.C. verscheen voor de rechter van Ieper voor verschillende diefstallen, onder meer bij zijn werkgever in Ieper. De man, die verstek liet gaan in het beklaagdenbankje, moest normaal om 7 uur ’s morgens beginnen met werken, maar hij vroeg zijn baas of hij niet om 5 uur van start kon gaan. Kort daarop bleek waarom hij vroeger wou beginnen werken.

J.C. werd betrapt op het stelen van een potje lijm. Eerder bleek hij al een elektrische schroevendraaier mee te hebben genomen. J.C. moest zich ook verantwoorden voor het stelen van een gewone fiets en van een elektrische fiets. Ook brak hij van de twee e-steps de QR-code af, waardoor niemand anders nog de step kon gebruiken. “Die man heeft geen enkel respect voor het eigendom van andere mensen”, klonk het bij de openbare aanklager.