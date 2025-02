Dertiger bekladt ramen en gevel van stadhuis Izegem: “Niet tegen personen gericht, wel tegen maatschappij”

Een verwarde man bekladde donderdagavond de gevel en ramen van het Izegemse stadhuis op de Korenmarkt. In rode verf werden diverse Engelse teksten gespoten, maar ook een hakenkruis. Volgens burgemeester Kurt Grymonprez (Stip+) was de actie niet tegen mensen, maar wel tegen de maatschappij gericht.

Slogans als stop torturing me, killed my family en andere soms ook onleesbare bewoordingen werden even voor 19 uur op de gevel van het Izegemse stadhuis gespoten. Op de ramen van de inkom stond Don’t act like you don’t know Bert, met daaronder een hakenkruis. “Toch zijn ze niet tegen een persoon gericht”, wist burgemeester Kurt Grymonprez. “Een getuige zag de man bezig en sprak de dader zelfs aan toen hij het woord Bert spoot en hem er op wees dat Bert niet de huidige burgemeester is. Verward klonk het dat hijzelf Bert heette, maar ook dat klopt niet. De man was compleet verward.”

Verwarde man

De getuige volgde de dader in de richting van de Melkmarkt. “Maar hij staakte die poging toen hij bedreigd werd”, weet de burgemeester. “Mede door zijn info kon de politie de dader snel oppakken. Het blijkt een verwarde man die in het verleden diverse problemen had.”

Onmiddellijk na de feiten kwamen algemeen directeur Anton Jacobus, burgemeester en diverse schepenen poolshoogte nemen. Bedoeling was na de vaststellingen door de politie al een poging te ondernemen de verf te verwijderen. (MI)