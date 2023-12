Dertig maanden cel voor Roeselaarse ‘loverboy’ die relatie had met 15-jarig meisje

Een 25-jarige man uit Roeselare is in beroep veroordeeld tot 30 maanden cel effectief omdat hij een relatie had met een 15-jarig meisje. Op zijn gsm werden ook beelden van kindermisbruik gevonden. In eerste aanleg had de man nog 20 maanden effectieve cel gekregen.

De ‘loverboy’ I.V. van Russische afkomst, leerde het meisje kennen aan het station van Roeselare. Ze vormden ongeveer een jaar een koppel tot V. op 17 november vorig jaar opgepakt werd. In die periode vulde I.V. volgens de advocaat van het meisje haar hoofd met allerlei gedachtegoed dat niet het hare was en moest ze zich bekeren tot de islam.

Hoofddoek

Zo moest ze onder meer een hoofddoek dragen, hij toonde haar propagandafilmpjes en hij liet haar poseren met wapens. Ze begon ook drugs te gebruiken en spijbelde op school door hem. Hij nam haar zelfs mee tot in Frankrijk. Toen de vader van het slachtoffer hoorde van de relatie, gaf hij I.V. zelfs nog een kans. Hij maakte de jongen duidelijk dat zo’n relatie in België niet kan, maar gaf hem nog de kans om te wachten tot ze 18 was.

Kindermisbruik

Toch deed hij voort. Volgens I.V. was dat enkel op aandringen van het slachtoffer en wist hij in het begin niet hoe oud ze precies was. Bovendien zou ze voor de relatie met I.V. al drugs gebruiken. Hoe de beelden van kindermisbruik op zijn telefoon terechtkwamen, kon V. niet verklaren. In eerste aanleg kreeg I.V. dertig maanden cel, waarvan twintig effectief. Het parket ging in beroep, maar ook dan bleef de verdachte de feiten nuanceren en minimaliseren. Toch verhoogde het hof de straf naar 30 maanden effectief. (OSM)