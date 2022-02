Den Akotee twee keer doelwit van inbrekers: Daders nuttigen drankje aan caféraam

Pascale Devos (52), uitbater van café/bar Den Akotee, kreeg twee keer in amper een week inbrekers over de vloer. Twee keer kwamen de daders via dezelfde weg binnen. De inbrekers doorzochten de zaak, maar toen ze geen geld vonden, namen ze drank mee. De schade is groot.

De verbazing bij Pascale Devos was groot toen ze zaterdagmorgen nietsvermoedend haar café in de Vindictivelaan wou openen. Inbrekers bleken er zich voor de tweede keer diezelfde week toegang verschaft te hebben tot het café via het terras.

“De eerste keer was op 24 januari”, zegt Pascale. “Op de camerabeelden is te zien hoe ze alles doorzoeken. Ze probeerden de bingobak te openen met een schaar. Toen dat niet lukte lieten ze de schaar gewoon zitten. Ze doorzochten alle kasten en er werden uiteindelijk twee flessen drank en een farde sigaretten gestolen. Ook een kluis werd toen opengebroken, maar daar zat niets in.”

Sterke drank gestolen

De politie opende toen een onderzoek naar de inbraak, maar kon de daders nog niet vatten. Toeval of niet, maar tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werd opnieuw ingebroken in het café en opnieuw langs dezelfde weg.

“Dit keer was de buit groter”, vervolgt de cafébazin. “In totaal werden 40 flessen sterke drank gestolen en ze namen ook enkele kleinere flesjes Duvel, cola en appelsap mee. Bovendien probeerden ze het kassasysteem open te breken. Waarschijnlijk zullen ze gedacht hebben dat er een geldlade in verwerkt zat, maar dat is niet zo. Geld zullen ze hier nooit vinden, want alle cash geld wordt meerdere keren per dag opgehaald, net om diefstal te voorkomen.”

Zaklamp

De daders forceerden tot twee keer toe de deur op het terras die directe toegang geeft tot het café. “Het wordt hen gemakkelijk gemaakt, dankzij hun mondmasker. Bovendien is er veel minder verkeer door de vroege sluiting van de horeca. Normaal is het hier de hele nacht erg druk in de straat.”

“Die mannen namen alvast hun tijd. Vorige week duurde de hele inbraak twee uur. Nu waren ze drie kwartier binnen. En het strafste van al is dat ze zelfs nog een drankje nuttigden aan het vensterraam. Vreemd dat niemand iets opgemerkt heeft, want ze gebruikten telkens een zaklamp.”

Schade

In 2019 werd ook al ingebroken in Den Akotee. Werkneemster Suzy Meyskens (55) woont boven de zaak, maar hoorde telkens niets. “Die mannen weten hoe ze te werk moeten gaan”, klinkt het bij Suzy. “Toevallige passanten zullen het zeker niet geweest zijn. Ze waren voorzien van het nodige materiaal om de deur open te breken.”

De schade loopt op tot 5.000 euro. “Aan drank alleen al werd er voor ruim 1.000 euro gestolen. Tel daarbij de schade aan het kassasysteem en de schade aan de deuren en dan kom je al snel aan dat bedrag.”

“Of het over dezelfde daders kan gaan? Ik denk het niet als ik de camerabeelden bekijk, maar je weet natuurlijk nooit”, besluit Devos. De politie onderzoekt de zaak.