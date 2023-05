“Defect wegens vandalisme”: pakjesautomaat in Koekelare buiten gebruik na beschadigingen

De pakjesautomaat van bpost werd onlangs toegetakeld in Koekelare. Intussen worden fuifgangers met de vinger gewezen.

Er werd onder meer schade toegebracht aan glazen schermen van de pakjesautomaat op de site van het winkelcentrum langs de Ringlaan in Koekelare. Op sociale media wordt verontwaardig gereageerd en beschuldigingen geuit richting fuifgangers van de Flappy Fuif, die georganiseerd werd door KLJ Koekelare in het kader van een feestweekend.

Enkele individuen

“Onze excuses voor de veroorzaakte overlast door enkele individuen afgelopen zaterdagnacht”, klinkt het in een reactie van de jeugdbeweging. “Wij proberen steeds alles in het werk te stellen om de overlast tot een minimum te beperken, door het voorzien van voldoende security en parkeerwachters. Echter is het quasi onmogelijk om het volledige terrein rond de fuif continu op te volgen. Spijtig genoeg verprutsen enkele individuen het beeld van de jeugd en ons evenement.”

De diensten van bpost zijn op de hoogte, bevestigen dat het gaat om vandalisme en voeren zo snel mogelijk herstellingen uit. “Voorlopig is nog niet geweten of er pakjes verdwenen zijn”, aldus bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo.

Politiezone Polder kwam vaststellingen doen en maakt proces-verbaal op. De beschadigde plaatsen van de pakjesautomaat zijn voorlopig afgedekt met kartonnen borden. Daarop wordt doorverwezen naar het postkantoor van Koekelare om pakjes op te halen.

(TP)