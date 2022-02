De Frieteter in Brugge zwaar beschadigd

Op de Markt van Brugge is het tijdelijk standbeeld van de Frieteter zwaar beschadigd. De linkerarm van het beeld is volledig afgebroken.

Het beeld dat op 28 november van vorig jaar in aanwezigheid van Prins Laurent onthuld werd, kreeg het al hard te verduren. Zo verdween het beeld al eerder van zijn vertrouwde stek en moest de Markt het zonder zijn publiekstrekker stellen. Het beeld was sinds kort terug. Of het gaat om vandalisme of een ongeluk bij een pose met het beeld is nog onduidelijk. Feit is dat het beeld populair is bij toeristen die maar al te graag op de foto gaan met het beeld.