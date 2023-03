Cybercriminaliteit sterk gestegen in politiezone Vlas: sachtoffers zijn vooral jongeren

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft haar jaarlijkse criminaliteitscijfers voorgesteld. Door de coronapandemie is het moeilijk om 2022 te vergelijken met voorgaande jaren, maar er zijn toch enkele duidelijke tendensen. Vooral de stijging van cybercrime met 33 procent en daling van intrafamiliaal geweld met 29 procent springen in het oog.

“De coronajaren gaven cybercriminaliteit de wind in de zeilen doordat veel aankopen online gebeurden en ook reguliere dieven het internet leerden kennen”, klinkt het bij politiezone Vlas. “Je zou verwachten dat de meeste slachtoffers ouderen zijn, maar het tegendeel is waar. De grootste groep betreft mensen tussen 18 en 29 jaar.” Tijdens corona moest iedereen noodgedwongen ‘in zijn kot blijven’, en ook dat is te merken in de cijfers. Nu de pandemie voorbij is, is het aantal aangiftes van intrafamiliaal geweld met 29 procent gedaald. “Maar dit schommelt elk jaar”, klinkt het.

Fietsdiefstallen

De zone krijgt ook steeds vaker te maken met fietsdiefstallen. De dieven richten zich vooral op elektrische fietsen en steps. Die zijn duurder en het zijn er ook meer dan vroeger. De daders zijn vooral actief in de stations- en uitgaansbuurt van Kortrijk. Opmerkelijk: in Lendelede is er een opmerkelijke stijging in het aantal woninginbraken. “Die is het gevolg van een rondtrekkende daderbende die in een straat heel wat inbraken poogde te plegen.” In Kortrijk blijken daders veel vaker toe te slaan in het centrum van de stad dan in de zuidelijke rand van de stad.

Autodiefstallen

Terwijl er een opmerkelijke daling van 19 procent is van autodiefstallen tegenover 2019, stijgt het aantal diefstallen uit voertuigen met 15 procent. “Het gaat meestal om diefstal van werkmateriaal uit bestelwagens”, klinkt het. In 2022 stelde de politie ook een daling van 21 procent vast van drugsgerelateerde feiten. “Het fenomeen lachgas is niet gecategoriseerd als een drug, maar we zien verontrustende stijgingen”, aldus de politie van zone Vlas.