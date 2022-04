Coördinator integrale veiligheid Tineke Verduyn: “In Roeselare is geen zware criminaliteit”

Tineke Verduyn is coördinator integrale veiligheid en is de tussenpersoon tussen de politiezone RIHO en de lokale besturen. Ze is ook nauw betrokken bij het pas opgerichte West-Vlaams Zorgcentrum na Seksueel Geweld. We spraken haar net voor een drukke werkdag.

Wat houdt de job van coördinator integrale veiligheid precies in?

Tineke Verduyn: “Ik ben de tussenpersoon tussen de politiezone RIHO en de lokale besturen van Roeselare, Hooglede en Izegem. Mijn taakomschrijving is best breed te noemen. Iedereen is ervan overtuigd dat een goed veiligheidsbeleid niet alleen door de politie moet uitgewerkt worden, maar dat ook lokale besturen hun steentje bij kunnen dragen. Dat kan door preventief te werken bijvoorbeeld door gemeenschapswachten die mensen aanspreken op netheid of die fietsen labelen. Ook infrastructureel kan er preventief gewerkt worden. Denk maar aan inrichting van openbare fietsenstallingen en de camerabewaking die de laatste jaren gevoelig werd versterkt.”

“Ik begeleid bepaalde processen die de veiligheid in de politiezone en de inwoners verhogen en ik zoek voortdurend waar de politiezone en de lokale besturen elkaar kunnen versterken.”

Jij bent geen politie-officier?

“Neen, ik heb geen politionele bevoegdheid. Ik heb er wel over nagedacht en nogal wat studiegenoten criminologie zijn na hun studies inderdaad met een officiersopleiding gestart. Maar mijn job nu is zo breed en zo gevarieerd dat ik er absoluut mijn energie in kwijt kan. Er zijn uitdagingen genoeg en ik weet vaak wel hoe mijn werkdag begint, maar er zijn onderweg genoeg verrassingen om niet altijd te weten hoe hij zal eindigen.”

Jij bent geen geboren Roeselaarse?

“Neen, ik ben opgegroeid in Zwevezele en heb er ook lagere school gelopen. Vanaf het middelbaar begon mijn sociale leven zich in Roeselare af te spelen. Ik liep school in Barnum en ging hier met mijn vriendinnen op stap.”

Wist je al van jongs af welke studies je zou doen?

“Neen, ik had niet echt een vast plan. Ik heb eerst drie jaar maatschappelijk werk gestudeerd in de Sint-Anna Hogeschool in Gent. Dat liep vlot en ik heb er dan drie jaar criminologie bijgedaan. Dat bleek eveneens helemaal mijn ding en het grote voordeel is dat met dergelijk diploma zich een breed spectrum van het werkveld aandient.”

In die mate zelfs dat je eerste werkervaring op het kabinet van een schepen in… Antwerpen was?

“Het klinkt misschien vreemd, maar ik heb tijdens mijn opleiding enkele maanden stage gelopen op het kabinet van Dirk Grootjans die op dat ogenblik schepen van Veiligheid van de stad Antwerpen was. Ik heb daar enorm veel opgestoken en me echt geamuseerd in de job, zo veel dat ik er na mijn stage buitenstapte met een jobaanbieding. En op 1 juli 2003 ben ik er gestart als beleidsmedewerker.”

Alleen het woon-werkverkeer was niet zo evident?

“Wonen in Antwerpen zat er niet in en er bestond toen nog geen telewerk en geen wifi op de trein. Ik nam telkens om zes uur ’s morgens de trein en kwam pas om acht uur ’s avonds terug thuis. Ik zat 24 uur per week op de trein, ja, dat is een dag per week (lacht). Ik heb toen wel heel veel boeken gelezen.”

Maar het Antwerpse liedje kon niet blijven duren?

“Neen, mijn man en ik hadden ondertussen gebouwd in Roeselare en in 2006 is onze zoon geboren. Ik wilde een aanwezige mama zijn en ik keek uit naar een job in de publieke sector in Roeselare. Ik werd consulent in de Werkwinkel op Site Noord in Roeselare. De VDAB en het OCMW waren er actief met activeringsprojecten en de stad Roeselare voerde er met twee consulenten de regie over het sociaal tewerkstellingsbeleid. En een van die consulenten was ik dus.”

En op een bepaald moment komt de job van je leven in beeld?

“Wanneer in 2010 een vacature voor coördinator integrale veiligheid in Roeselare werd uitgeschreven, heb ik me 100 procent gegeven. En ik werd geselecteerd en sinds 2011 heb ik dus die job.”

Is Roeselare een veilige stad?

“Heel zeker. Dat is ook cijfermatig bewezen. Hier is geen zware criminaliteit die we in grotere steden zien.”

Onlangs kwam er iets bij in je takenpakket?

“Ik verzorg ook de politionele coördinatie in het onlangs opgerichte West-Vlaams Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Politiezone RIHO was trekker in dit project en coördineert de samenwerking tussen de 19 West-Vlaamse politiezones. Het ZSG in AZ Delta is het zesde centrum in België. Het is de ambitie dat tegen eind 2023 in iedere provincie dergelijk zorgcentrum zal zijn.”

Heb jij een job die je tot je pensioen kunt doen?

“Absoluut! Iedere dag is anders en er dienen zich steeds nieuwe opportuniteiten en problemen aan. Deze job is nooit af, al hoop ik toch wat steentjes in de spreekwoordelijke rivier te kunnen verleggen.”