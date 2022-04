Club Brugge vraagt hulp van de fans om racisme te detecteren en uit te sluiten

Club Brugge wil het voortouw nemen in de bestrijding van racisme op de tibunes. Aan de hand van moderne technologie – QR-codes van de fans – wil Blauw-Zwart racisme detecteren, uitsluiten en bestraffen.

“Racisme is een maatschappelijk probleem dat overal aanwezig is. Dus ook in voetbalstadions, ook bij Club”, bekent CEO Bob Madou. “Een absolute minderheid van de 28.000 fans die wekelijks Blauw-Zwart aanmoedigen verziekt de boel voor de anderen. Daarom gaan we als Club nog een stap verder.”

Niet met ons

“Het verleden heeft uitgewezen dat gedragsverandering door campagnes niet (voldoende) effect heeft. Vele fans geven aan dat ze niet langer met dit gedrag willen geassocieerd worden, dat het genoeg is. Niet met ons. Zo kijken wij er ook naar: als je je racistisch uitlaat ben je geen deel van onze familie, ben je niet met ons. En we pikken het niet meer, we rapporteren het.”

Bijgevolg lanceert Club Brugge het volgend filmpje

#niet met ons

“Er is geen plaats voor racisme. Nergens. Niet in de maatschappij, niet in de sport en al zeker niet bij ons”, zegt ook woordvoerder Kirsten Willem. “Als Club nemen we het voortouw in de strijd hiertegen. Sinds jaar en dag houden we sensibiliseringscampagnes om racisme uit ons stadion te bannen. Die strijd zetten we verder met concrete actie. 24.000 QR-Codes in het Jan Breydelstadion moeten het mogelijk maken om racisme te detecteren, uit te sluiten en te bestraffen.”

Stadionverbod

Hoe pakt Club Brugge dit concreet aan?

“We zetten stewards in met als concrete taak het detecteren van racistisch/discriminerend gedrag. Deze NMO-stewards zijn hiervoor speciaal opgeleid en zijn herkenbaar aan hun zwarte hesjes.”, vervolgt Kirsten Willem. “Elke fan die dergelijk gedrag constateert kan dit real-time rapporteren via de QR-code op de #NIETMETONS sticker of via de website http://nietmetons.clubbrugge.be De meldingen worden direct opgevolgd door onze dienst veiligheid.”

“Bewezen feiten, hetzij meerdere meldingen, hetzij controles van de stewards, zullen bestraft worden met een stadionverbod van minimum twee jaar, in overeenstemming met het toepasselijke Reglement van Inwendige Orde en de voorgeschreven procedure in het bondsreglement van de KBVB.”

Meer informatie? http://nietmetons.clubbrugge.be

Samen gaat we voor een Jan Breydel waar iedereen zich thuis kan voelen. #Nietmetons, luidt de boodschap.