Chris en Sophie van café Ricordi uit De Haan doodongerust nadat hondje Chucky zaterdagnacht vergiftigd werd: “We hebben hier kinderen rondlopen”

Chris Pollin en Sophie Demarteau van café de Ricordi uit De Haan deden zaterdagnacht het verschot van hun leven op: hun chihuahua Chucky lag dood aan de voordeur.

“Het was een late klant die er ons bij het binnenkomen op wees. We dachten eerst dat Chucky overreden was, maar er was nergens bloed te zien. Toen zagen we die rode korrels liggen”, vertellen ze.

De schrik zit er goed in bij het koppel, want het is ondertussen al de tweede keer dat ze dit tegenkomen. “Een tijdje geleden lag er rattenvergif naast de voordeur van onze woonst in Vlissegem. Is er iemand die ons weg wil uit De Haan? Die poging is toen gelukkig mislukt, maar dit geeft ons een heel onwelkom gevoel”, klinkt het.

Mascotte

Chris en Sophie namen het café langs de Koninklijke Baan vorige zomer over. “Chucky was hier zo’n beetje onze mascotte geworden, al onze klanten zagen hem graag. We zijn nu extra alert, want we hebben hier ook twee kindjes van drie en vier jaar rondlopen. Op die leeftijd zouden ze die korrels gemakkelijk voor snoepjes kunnen nemen, dus hoe onverantwoordelijk kan een mens zijn om zoiets te doen?”, vraagt Chris zich af.

Chucky was een adoptiehondje. “Hij was ondertussen wel al twaalf jaar oud, maar om dan op zó’n manier aan zijn einde te komen… Volgens de dierenarts is hij gestikt, maar wij zijn ervan overtuigd dat hier iemand met kwade bedoelingen aan het werk moet zijn geweest. Bij deze willen we alle andere baasjes uit de omgeving waarschuwen dat ze best alert blijven.”