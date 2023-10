Chiroleider uit Lendelede stapt zelf op uit Chiro Sint-Nico na vondst kinderporno

Het Openbaar Ministerie van de rechtbank in Kortrijk vraagt voor de Lendeleedse Chiroleider, die terechtstaat voor het bezit en verspreiden van kinderporno, probatieopschorting van zijn straf en een verbod op activiteiten met minderjarigen. De Chiroleider zou de kinderporno verspreid hebben onder druk van een oudere man die zelf beelden had van hem.

De Chiroleider uit Lendelede was nog minderjarig toen hij in aanraking kwam met een chatgroep die kinderpornografie verspreidde en die op zijn beurt verspreidde. Een oudere man had volgens de advocaat zelf beelden van de Chiroleider. Toen die laatste het kinderpronografisch materiaal niet meer wilde verspreiden, werd hij door die oudere man onder druk gezet dat toch maar te verspreiden, anders zou hij de beelden van de Chiroleider verspreiden.

Vorig jaar

De politie viel vorig jaar in augustus binnen in het ouderlijk huis van de Chiroleider en stelde vast dat op zijn computer kinderpornografische beelden stonden, afkomstig van die chatgroep, beelden die de jeugdleider ook zelf verspreid had. Bij de aangetroffen beelden zat zelfs een foto van een baby.

Na het bezoek van de speurders besefte de jonge Chiroleider dat hij in een heel moeilijk parket was beland. Hij besloot zelf te stoppen met de speelpleinwerking, maar wilde wel nog leider van de Chiro Sint-Nico blijven. Omdat de Chiro voor hem alles was in zijn leven. Hij zei ook dat er bij de Chiro nog nooit iets gebeurd is dat hem kan aangewreven worden.

Schuldig, maar…

Het Openbaar Ministerie vraagt nu voor de jonge Chiroleider een probatieopschorting en dat zou betekenen dat hij wel schuldig bevonden wordt, maar geen straf krijgt en zich wel aan een aantal voorwaarden moet houden. Eén van die voorwaarden is het verbod op activiteiten met minderjarigen. Op die manier wil de openbare aanklager vermijden dat er ook maar enig risico blijft bestaan dat er nog iets zou kunnen gebeuren binnen de Chiro. De Chiroleider besliste na de zitting van de rechtbank nu al uit de Chiro Sint-Nico te stappen omdat hij ook wel weet dat hij daar onmogelijk nog goed zou kunnen functioneren. Hij heeft dat, samen met zijn ouders, in een gesprek met de andere leiders, besproken.

Het vonnis valt op 13 november.

Uiteraard zijn die feiten in de jeugdbewegingen veel besproken, zeker in de Chiro. Daar besliste men een brief te sturen aan de ouders van alle leden waarin staat dat er twee verantwoordelijken zijn die hen over de kwestie te woord kunnen staan, als ze dat willen.