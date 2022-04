Camera’s, drones en controles in burger stoppen exhibitionist(en) langs Stroroute in Moorslede niet

Nadat er opnieuw een exhibitionist heeft toegeslagen langs de Stroroute in Moorslede vraagt fractieleider Sigrid Verhaeghe (Groep a) een plan van aanpak. “Het gaat om zware zedenfeiten en die mogen we niet tolereren”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie).

“Het grote probleem is dat er geen regelmaat is in de acties van de exhibitionist. En wie weet gaat het om verschillende mannen. De exhibitionist slaat altijd toe op een ander moment. Er is geen enkel aanknopingspunt.”

Veel controles

“De politie doet veel inspanningen en controles. Ook in burger of met agentes op de fiets. Er staan camera’s en er werd al verschillende keren een geruisloze drone ingezet. Altijd maar zonder resultaat. De aanpak is niet onze bevoegdheid maar van de politie.”

“We kunnen enkel doorgeven aan de politie om toezicht te houden en controles te doen. We tillen zwaar aan de feiten. Waar leidt dat naartoe. Een jaar geleden is er een fysieke aanraking geweest.”

Oproep

De burgemeester doet ook een oproep om wanneer de exhibitionist toeslaat een foto van zijn gezicht te nemen om zo te kunnen overgaan tot identificatie. “Maar ik begrijp dat het moeilijk is om meteen foto te nemen want er is bij de slachtoffers direct een paniekreactie”, zegt Ward.

Sigrid Verhaeghe werd aangesproken door bewoners in de buurt van het Vierkavenbos. “Er zijn verwachtingen in de buurt maar die mensen horen nooit iets war er tegen dat exhibitionisme wordt gedaan”, klinkt het. De burgemeester gaf aan dat hij die buurtbewoners graag wil ontvangen maar die vraag nog niet kreeg.

(EDB)