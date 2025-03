Cafetaria De Valkaart in Oostkamp gesloten: uitbater zit in de cel

De uitbater van The Pub 42, de cafetaria die verbonden is aan het sport- en cultuurcentrum De Valkaart in Oostkamp, zit in de gevangenis. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De man is ook conciërge van het gebouw.

Opmerkelijk beeld voor wie binnenkomt in sport- en cultuurcentrum De Valkaart in Oostkamp. Aan de ingang van cafetaria The Pub 42 hangt een briefje met daarop ‘Tijdelijk gesloten’. Navraag leert dat de tijdelijke sluiting van het café geen toeval is. De uitbater van de cafetaria zit namelijk in de gevangenis. Zaterdagavond werd de man opgepakt door de politie.

Over het waarom is weinig geweten. De man verscheen ondertussen ook al voor de onderzoeksrechter in Brugge, die besloten heeft om hem verder aan te houden. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt de aanhouding. “Maar in het belang van het onderzoek kunnen we geen verdere info geven”, klinkt het.

Betonrot

Het zwembad in De Valkaart is sinds juni vorig jaar gesloten omwille van verregaande betonrot. Dat heeft de inkomsten van de cafetaria wellicht weinig goed gedaan. Op 26 september vorig jaar legde de uitbater daarom de boeken van zijn vennootschap neer, maar kon ten persoonlijke titel wel nog verder de concessie voor de uitbating van het café behouden. Met het faillissement van zijn vennootschap heeft de aanhouding alvast niets te maken. “Bij de vereffening van het faillissement ben ik niet op onregelmatigheden gestoten”, zegt de curator.

Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer in Brugge. Die rechtbank moet beslissen of hij verder aangehouden blijft. (LK/GS)