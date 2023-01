Buurtbewoners Ieperse Torrepoortwijk zijn nachtelijke amokmaker kotsbeu: “Er moet iets gebeuren, dit kan zo niet langer”

Met de regelmaat van de klok worden bewoners van Torrepoortwijk in Ieper wakker geschreeuwd door een man. K.M., die in een flat in de Beukenlaan woont, maakt nu al jaren nachtelijk amok in de buurt. Volgens enkele buurtbewoners is de man vooral agressief als hij heeft gedronken. “Die man heeft dringend hulp nodig, voor er ongevallen gebeuren.”

Buurtbewoners uit en rond de Beukenlaan in Ieper trekken aan de alarmbel nadat een man uit hun straat nu al jaren de hele wijk tijdens de nacht wakker schreeuwt. K.M. kampt blijkbaar met een probleem als hij drinkt en verliest dan alle controle. “Het is al een aantal jaar dat de man voor problemen in de buurt zorgt”, zegt een buurman, die liever anoniem blijft uit schrik voor de ‘roeper’. “In normale omstandigheden durft hij bijna niemand aan te kijken, maar als hij heeft gedronken, loopt het compleet uit de hand. ’s Nachts roept en tiert hij de buurt wakker. Hij heeft in het blok waar hij woont al deuren vernielt en hij gooit vuilniszakken in het rond. Ik heb hem nog nooit weten agressief zijn tegen andere mensen, maar bij iedereen zit de schrik er wel goed in. De politie is al vaak langs geweest, maar ze kunnen blijkbaar niet veel doen. Ik hoor dat ook de huisvestingsmaatschappij klachten binnenkreeg over de man, maar hij blijft hier wonen. Er moet echter iets gebeuren, want zo kan het niet verder. Die man heeft duidelijk hulp nodig.”

Straat wakkerbrullen

Een meisje uit de straat vertelt een gelijkaardig verhaal. “Het is al jaren dat die man de buurt de schrik aanjaagt”, klinkt het. “Toen ik wat jonger was, was ik echt bang als hij begon te roepen. Nu zijn we het al wat gewoon, maar toch. Aangenaam is dit toch niet. Die man slaat met deuren en brult heel de straat wakker. Sommige periodes is het minder, maar na een tijdje begint alles opnieuw. Je zal hier maar met kinderen wonen, dat is niet te doen.”

Niet enkel in de Beukenlaan zorgt de man voor overlast, ook bewoners van de wat verder gelegen Lindendreef en Torrepoortlaan horen K.M. vaak tekeergaan. Verschillende mensen uit de buurt bellen regelmatig naar de politie als hij opnieuw begint, maar die kunnen blijkbaar niet veel doen. Als politiemensen bij hem aankloppen, doet hij gewoon niet open. “De laatste klacht van nachtlawaai in de buurt kwam bij ons in de nacht van dinsdag op woensdag binnen”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van de politiezone Arro Ieper. “Ook daarvoor waren er tussenkomsten van onze diensten. We zijn er in ieder geval mee bezig en de zaak wordt opgevolgd. Ook de wijkagent is op de hoogte. We doen wat we kunnen.”