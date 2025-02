Buurt was het grondig beu: sluikstorter (74) gevat en klemgereden door plan van bewoners

In de nacht van vrijdag op zaterdag kon de politie in samenwerking met burgers een 74-jarige sluikstorter klemrijden in Menen. Al een jaar lang teisterde de man de buurt, maar nu werd hij op heterdaad betrapt. “Het ging van kwaad naar erger.”

Het moet zowat een jaar geleden zijn dat het begon, vermoedt Sam Lernout. Hij is het jongste gemeenteraadslid in Menen, voor N-VA, en woont in Ons Dorp. Daar waren de bewoners geregeld het slachtoffer van een hardnekkige sluikstorter.

“Het was eens veel, dan weer wat minder, maar het ging van kwaad naar erger. Tot het écht belachelijk veel werd en hij elke week passeerde. Het ging om simpel huishoudafval, van papiertjes tot verpakkingen van medicatie en plasticzakken, noem maar op.”

Parcours

De dader begon in een zijstraat, maar verlegde zijn actieterrein uiteindelijk naar de Guido Gezellelaan om dan ook de Volkslaan iets verderop te bevuilen. “Ook de Wahisstraat kwam aan bod. Je kon echt een parcours uittekenen met waar de man passeerde”, vertelt Lernout.

Ondanks herhaaldelijke pogingen van de politie om de dader te identificeren, werden nooit bruikbare sporen gevonden. Na die vele maanden waren Sam Lernout en anderen uit zijn straat het kotsbeu. Ze besloten om de nacht van vrijdag op zaterdag een soort van burgerwacht op te zetten. “We wisten dat hij telkens toesloeg tussen 2 en 4 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag.”

Anonieme wagen

Lernout stelde zich samen met zijn zus strategisch op langs de weg, zijn ouders deden hetzelfde. Net als nog twee wagens waakten ze langs de weg. Nancy Claus, die er een naaiatelier heeft, stond klaar met een camera in de aanslag. Ook de politie hielp mee. “Toevallig was er een inspecteur langsgekomen die wist dat we iets van plan waren. Hij gaf mee dat ze wilden meewerken en ze besloten om een anonieme wagen te posteren tussen 3 en 4 uur.”

Zakje uit raam

Met succes dus, want er kon op camera worden vastgelegd dat de man opnieuw een zakje leeg kieperde vanuit zijn raam. De achtervolging werd ingezet en uiteindelijk kon de anonieme wagen de sluikstorter klemrijden, net voor de afrit van de snelweg. In de wagen werd bezwarend materiaal gevonden.

Het gaat om een oudere man uit het jaar 1951, die niet ver uit de buurt woont. De politie zal de zaak nu verder onderzoeken. De ‘burgerwacht’ is alvast tevreden. “We moeten ook credits geven aan de politie, voor hen is het niet eenvoudig om zulke misdaden te vatten. Dit was een uitstekende samenwerking tussen politie en burgers”, meent Lernout. “We hopen nu dat deze geslaagde missie en de GAS-boete de dader en anderen zullen afschrikken.”

Ook bij de politie zijn ze opgezet met de geslaagde actie. “Wat dit incident bijzonder maakt, is de mooie samenwerking tussen de politie en de buurtbewoners. Dankzij de alertheid van de bewoners, die een cruciale rol speelden, kon de overlast effectief aangepakt worden. Achteraf ruimden we samen met hen nog de baan op”, weet woordvoerster van politiezone Grensleie Mégane Coussaert. (JDr)