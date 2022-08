Bunkervandalen gevat en burgervader zet hen meteen aan het werk: “Tegen jongeren brullen, heeft toch geen zin”

Vandalen bekladden in de nacht van maandag op dinsdag een beschermd oorlogsmonument in Mesen. Het was Sandy Evrard, de burgemeester van ’s lands kleinste stad, die het nieuws wereldkundig maakte op zijn Facebookpagina met een oproep naar getuigen. De jonge daders maakten zich intussen bekend en krijgen meteen een “pedagogische opdracht” mee.

Het vandalisme gebeurde in het New Zealand Memorial Park, een site met gedenkteken voor Nieuw-Zeelanders die er vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De site ligt langs de Nieuw-Zeelanderstraat, op ongeveer 750 meter van de markt van Mesen. Aan de zuidwestelijke zijde van de site liggen ook twee Duitse bunkers.

“Vandalen spoten blauwe en paarse verf op de bunkers, de toegangspoort en enkele andere plekken op de site. Dat moet gebeurd zijn tussen maandagavond omstreeks 20.30 uur en dinsdagmorgen. Een van de graffitibussen was achtergelaten in een grasberm op de site”, aldus Evrard, die meteen een oproep deed naar getuigen.

“Pedagogische opdracht”

Zijn oproep bleef niet in dovemansoren. “Ik had al meteen een vermoeden dat het ging om jonge personen, en woensdagmorgen maakten zij zich daadwerkelijk kenbaar bij mij en de politie. Ik maakte duidelijk dat hun gedrag niet door de beugel kon en stelde de jongeren en hun ouders voor om hulp te bieden tijdens de opkuiswerken. Als pedagogische opdracht, eerder dan als straf. Dat voorstel communiceerde ik ook naar de politie en de Commonwealth War Graves Commission, de beheerder van de site. Tegen jongeren brullen heeft geen enkele zin, het is beter om hen een les mee te geven. Naast mijn burgermeesterschap heb ik intussen ook ervaring opgebouwd als pedagoog, psycholoog en maatschappelijk werker tijdens mijn werk als leerkracht ambachtelijke slagerij en coördinatie voor de slagerijopleidingen in het volwassenenonderwijs. Die jongens, een uit Mesen en een uit Heuvelland, waren onder de indruk en beloofden alvast om zoiets nooit meer te doen.”

De site is sinds 2009 aangeduid als beschermd monument. “Het is de eerste keer dat er vandalisme gebeurde op deze site. Hopelijk blijft het daarbij”, besluit Evrard. (TP)