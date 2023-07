Brusselaar gestraft voor verkoop namaakparfum op avondmarkt Blankenberge

Een Brusselaar heeft een symbolische geldboete van 4.000 euro gekregen voor de verkoop van flesjes namaakparfum op een avondmarkt in Blankenberge. De rechter in Veurne legde zo de minimumstraf op.

Op 28 mei vorig jaar voerde de politie en overheidsdiensten controle uit tijdens de avondfeesten in Blankenberge. “Zo kwamen ze ook bij de stand van B.M. aan,” zei de procureur. “Op een tapijt op de grond lagen verschillende flesjes parfum, een twintigtal in totaal, van merken als Armani en Boss. Er stonden geen prijzen bij en al snel werd duidelijk dat het om namaak ging. B.M. werd gëidentificeerd en zou meegaan met de controleurs voor een verhoor, maar hij sprong plots in zijn wagen en reed weg.”

“De minimumstraf voor dergelijke feiten is normaal 1 jaar cel of een geldboete van zo’n 4.000 euro. Ik vraag 4.000 euro als symbolische boete.” B.M. kan geen uitstel meer genieten en moet de boete effectief betalen.

Hij kwam aandraven met vreemde verklaringen. “Ik was aan zee met mijn gezin en die stand was niet van mij, maar van een Arabier. Die vluchtte plots weg bij het zien van de politie waardoor ik er alleen kwam te staan. De parfum was wel van mij maar die had ik ook gekocht in Blankenberge voor 300 euro en het lag daar op het tapijt om dan later door te verkopen,” beweerde hij. De rechter geloofde hem niet. (Jelle Houwen)