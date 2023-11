Brugse procureur Frank Demeester na arrestatie van drie mensensmokkelaars: “Zeebrugge wordt nog altijd misbruikt om transmigranten in levensgevaarlijke situaties naar Engeland over te brengen”

Ruim acht maanden nadat twee Irakese gezinnen in de haven van Zeebrugge in een koelcontainer en in een auto ontdekt werden, hebben scheepsvaartpolitie en federale politie drie mensensmokkelaars gearresteerd. “De haven van Zeebrugge wordt door mensensmokkelaars nog altijd gebruikt om transmigranten over te brengen naar het Verenigd Koninkrijk”,stelt de Brugse substituut-procureur Frank Demeester, die belast is met de dossiers rond mensensmokkel. Hij wijst erop dat er onder de slachtoffers een hoogzwangere vrouw en zeer jonge kinderen waren.

De Scheepvaartpolitie Kust en de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen hebben vorige week drie arrestaties verricht of laten verrichten in het kader van mensensmokkel. Twee verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden en verschijnen dinsdag 28 november voor de raadkamer. Een derde verdachte dient nog uitgeleverd te worden vanuit Nederland, waar hij door de Nederlandse justitie onder arrestatie werd geplaatst.

Koelcontainer

In maart 2023 werden in Zeebrugge vijf personen uit Irak in een koelcontainer aangetroffen. De vijf personen, waaronder twee kinderen van vier en zeven jaar, hadden het heel koud en zaten bovenop de lading. Omdat er aanwijzingen waren dat zij het slachtoffer waren van feiten van mensensmokkel, werd door een team van de Scheepvaartpolitie verder onderzoek verricht.

Ongeveer een maand later werden in Zeebrugge een familie uit Irak, waaronder een vrouw en een driejarig kind, aangetroffen in een nieuwe wagen. Het autotransport kwam uit de regio Doornik, en had als bestemming het Verenigd Koninkrijk. Ook deze feiten gaven aanleiding tot verder onderzoek door de Scheepvaartpolitie.

Snelwegparking

Uit het onderzoek bleek dat een smokkelorganisatie actief was, die onder meer gebruik maakte van de snelwegparking in Froyennes, in de buurt van Doornik in Henegouwen. De noodzakelijke contacten werden gelegd met de Federale Gerechtelijke Politie van Bergen (Mons), en alle nuttige informatie omtrent mogelijke verdachten werd verzameld in binnen- en buitenland.

Onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter werd aan de Scheepvaartpolitie opdracht gegeven om de organisatie in kaart te brengen, zodat de nodige arrestaties konden worden verricht. Het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen werd in bijstand gevorderd, en een gemeenschappelijk team van de Scheepvaartpolitie en FGP voerden de laatste onderzoeksdaden uit om een tussenkomst te kunnen verrichten.

Uitlevering

In de maanden voorafgaand aan de tussenkomst werden immers nog vaststellingen verricht, waaruit bleek dat de organisatie actief bleef. Op woensdag 22 november werd in Nederland een 34-jarige Irakees gearresteerd. Er zal om zijn uitlevering worden verzocht.

Vorige week woensdagnacht werden in Froyennes nog twee verdachten gearresteerd. Het gaat om Koerden (34 en 40 jaar). Zij zaten verscholen onder een brug maar konden door de politiediensten worden aangetroffen. Deze personen werden door de onderzoeksrechter aangehouden en verschijnen morgen dinsdag voor de raadkamer in Brugge.

Samenwerking

“De haven van Zeebrugge wordt door mensensmokkelaars nog steeds gebruikt om transmigranten over te brengen naar het Verenigd Koninkrijk”, stelt substituut-procureur Frank Demeester vast. “Omdat transmigranten ook buiten de provincie West-Vlaanderen in transporten worden gestoken, is samenwerking nodig tussen politiediensten en parketten van verscheidene gerechtelijke arrondissementen. In deze zaak was de smokkelorganisatie onder meer actief op de snelwegparking van Froyennes.

Volgens deze Brugse magistraat waren de sleutels tot succes in deze zaak meervoudig: “Vooreerst kon de Scheepvaartpolitie Kust terugvallen op alle informatie en expertise die zij gedurende vele jaren hebben verzameld, omdat zij in Zeebrugge reeds decennia lang geconfronteerd worden met een toestroom van transmigranten. Daarbij heeft de Scheepvaartpolitie steeds gezocht naar gerechtelijke informatie die met verloop van tijd de puzzelstukjes kunnen vormen voor een succesvol onderzoek naar mensensmokkel.”

“Verder houden de gespecialiseerde teams van de Scheepvaartpolitie en de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen nauw contact, zodat zij vlot op elkaar kunnen inspelen wanneer een onderzoek een samenwerking vereist. Niet alleen de onderlinge samenwerking is belangrijk, maar ook de contacten die worden onderhouden met de politiediensten in de rest van het land en de buitenlandse politiediensten hebben in dit dossier hun vruchten afgeworpen.

“Het is dankzij de goede samenwerking met de collega’s van over de taalgrens, met name de Federale Gerechtelijke Politie van Bergen (Mons), dat de situatie rond de snelwegparking van Froyennes en de organisatie nog beter in kaart konden worden gebracht”, aldus Frank Demeester.

Hoogzwanger

Binnen de provincie West-Vlaanderen blijven politie en parket inzetten in de strijd tegen de mensensmokkel. “Waar de indruk zou kunnen bestaan dat de aandacht de afgelopen jaren alleen zou zijn gericht op mensensmokkel door middel van kleine bootjes (small boats), dient te worden onderlijnd dat ook de andere vormen van mensensmokkel nauwlettend in de gaten worden gehouden”, benadrukt Frank Demeester.

“De slachtoffers in dit dossier waren onder meer gezinnen met kleine kinderen en een hoogzwangere vrouw. Zij werden getransporteerd in nieuwe auto’s maar ook in koelcontainers die in werking waren. Dit zijn levensgevaarlijke situaties, en er dient ten allen koste vermeden te worden dat er dodelijke slachtoffers vallen.”

Pakkans

“Steeds meer wordt vastgesteld dat mensensmokkelaars op het hele Belgische grondgebied actief zijn om de pakkansen te verkleinen. Ze hopen op dat manier onder de radar te blijven. De lijnen tussen het Federaal Parket, de lokale parketten en de politiediensten zijn, ook over de taalgrens heen, zeer kort geworden, zodat informatie vlot wordt uitgewisseld waarna telkenmale kan worden beslist wie voor de vervolging van de mensensmokkelaars kan instaan”, aldus Frank Demeester.