Brugse politie hield grote controleactie in uitgaansbuurt

Na verschillende schermutselingen en vechtpartijen in de Brugse uitgaansbuurt hield de politie vrijdagnacht een grootschalige controleactie. Daarmee willen burgemeester Dirk De fauw en de lokale politie een duidelijk signaal geven.

Het was de voorbije weken vaak onrustig in de uitgaansbuurt met diverse vechtpartijen. Net zoals er werd gemerkt dat bezoekers van buiten Brugge voor een gespannen sfeer zorgden. Dat wil de politie in Brugge nu een halt toeroepen. Vrijdagnacht werd de Kuipersstraat urenlang afgesloten. Alle bezoekers en cafégangers binnen de perimeter werden gecontroleerd. De politie wil de resultaten van de actie momenteel nog niet vrijgeven.

De feiten zullen ook een staartje krijgen op de Brugse gemeenteraad maandagavond. Oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) wil hierover een actuele vraag stellen aan het Brugs stadsbestuur. Hij vraagt om een oplijsting van alle incidenten in Brugge sinds de start van het schooljaar. (MM/SVK)