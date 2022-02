Brugse gedetineerde (40) dood aangetroffen in zijn cel: autopsie nodig om doodsoorzaak te achterhalen

In de gevangenis van Brugge is in de nacht van donderdag op vrijdag een 40-jarige gedetineerde dood aangetroffen in zijn cel. Dat meldt het parket van Brugge vrijdagmiddag. Het overlijden wordt als verdacht beschouwd.

Het parket van Brugge onderzoekt de dood van een gedetineerde in de gevangenis van Brugge. De 40-jarige man werd in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 februari dood aangetroffen in zijn cel. Omdat de doodsoorzaak van de gedetineerde onduidelijk is, wordt een autopsie gevraagd. “De omstandigheden van het overlijden worden verder onderzocht”, aldus het parket daarover.

Het overlijden van de veertiger wordt als verdacht beschouwd. Vrijdagochtend kwam de wetsdokter ter plaatse en werd een politioneel onderzoek opgestart.