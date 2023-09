Brugse bisschop Lode Aerts over ‘Godvergeten’: “Boosheid en schaamte omdat kerkelijke gezagsdragers kinderen hebben misbruikt”

De Brugse bisschop mgr. Lode Aerts heeft voor het eerst gereageerd op de tv-reeks ‘Godvergeten’ op VRT, nadat dinsdagavond de aflevering met zijn voorganger Roger Vangheluwe uitgezonden werd. Inmiddels ziet het Brugs bisdom meer aanvragen voor ontdopingen: “Zij het niet significant meer”.

“Zeker in ons Brugse bisdom komt deze reportage hard aan”, stelt Lode Aerts op de website van het Brugs bisdom. “Wie van ons voelt geen boosheid en schaamte als je ziet hoe een kerkelijke gezagsdrager een kwetsbaar persoon, een kind, heeft misbruikt? Het is erg… Het gaat om misdaden die het leven van de slachtoffers en hun naasten voor altijd hebben ontwricht.”

“De getuigenissen in ‘Godvergeten’ voeren mij terug naar mijn gesprekken met Marc Vangheluwe en met vele andere slachtoffers sinds ik bisschop ben. Toen en nu is hun verhaal moedig en waarachtig. Zo’n diepe pijn laat niemand onverschillig.”

Moed

Lode Aerts leeft naar eigen zeggen oprecht mee met de vele slachtoffers, hun familie en vrienden: “Ik wou dat ik het verleden kon veranderen. Helaas is dat onmogelijk. Ik buig het hoofd om de moed en de waardigheid waarmee ze hun pijn die onuitsprekelijk is toch onder woorden brengen.”

“Daarnaast leef ik ook mee met hen die de Kerk dragen en met alle gelovigen van ons bisdom die, zonder verantwoordelijk te zijn, delen in de schaamte. Velen voelen zich bedrogen omdat ze hun vertrouwen stelden in wie dat niet waardig was. Ook ik ben verdrietig en boos: ik besef dat we als Kerk schromelijk tekortschoten en dat de weg naar een andere Kerk nog lang is, ondanks de goede stappen die ondertussen zijn gezet.”

Waarheid

“De waarheid zal ons vrijmaken”, zegt Jezus. Ik geloof het van harte, al doet déze waarheid ons veel pijn. Ondanks die pijn hoop ik dat de getuigenissen van ‘Godvergeten’ hun werk doen: dat slachtoffers en hun naasten de erkenning krijgen die ze zoeken, dat daders de ernst van hun misdaden leren inzien, dat misbruik krachtdadig wordt aangepakt, dat ikzelf en allen, die de Kerk dragen, zich nog meer inzetten voor herstel en preventie, dat we samen verder bouwen aan een cultuur van integer pastoraal handelen.”

De Brugse bisschop stelt dat ook na de tv-reeks ‘Godvergeten’ de Kerk moet blijven luisteren naar de slachtoffers: “Er zijn nog altijd mensen die hun pijn niet hebben uitgesproken. Zij kunnen steeds terecht bij het Opvangpunt, dat elke melding ernstig neemt: info.misbruik@kerknet.be en 02 507 05 93.”

Ontdopingen

Heeft de schokkende televisiereeks over seksueel misbruik van kinderen in de kerk opnieuw geleid heeft tot een toename van het aantal ontdopingen in ons bisdom? De woordvoerder van mgr. Lode Aerts stelt: “Het is nog te vroeg om een trend te zien, we zien wel meer aanvragen, maar niet significant.”

In april 2010, in de week dat Roger Vangheluwe ontslag nam als Brugs bisschop, deden zeven West-Vlamingen een aanvraag tot ontdoping. De enige cijfers die wij met enige moeite konden traceren zijn: tien ontdopingen per maand in 2009, nog voor de Brugse bisschop in opspraak kwam. In 2013 lieten 78 mensen zich schrappen uit het doopregister in bisdom Brugge, in 2014 ging het om 81 personen.

Operatie Kelk

Het Brugse bisdom verwijst liever naar de vele stappen die de Kerk in België sinds 2010, toen de affaire-Vangheluwe aan het licht kwam en de gerechtelijke Operatie Kelk, met de huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis, gezet heeft. Hiervoor citeert het bisdom de uitspraken van rouwexpert Manu Keirse in een artikel op Kerknet:

“Jaar op jaar publiceert de Interdiocesane Commissie ter bescherming van kinderen en jongeren een rapport over haar werking, met alle cijfers en de aard van de meldingen van dat jaar. Mede door de inzet van bisschoppen Johan Bonny en Guy Harpigny is er vandaag transparantie over de aanpak. Zo kreeg de commissie vorig jaar (van juli ‘21 tot juni ‘22) nog 86 nieuwe meldingen. Als vorm van herstel vragen veruit de meeste slachtoffers een gesprek, soms met de verantwoordelijke van het bisdom of de congregatie waartoe de dader behoorde.”

“Een kleinere groep vraagt begeleiding. Aan 28 van de 86 gevallen van de periode ‘21-’22 werd een financiële tegemoetkoming uitgekeerd. 13 gevallen werden doorverwezen naar justitie omdat de verjaring van de feiten niet duidelijk was of omdat de nog levende dader een risico zou kunnen vormen.”