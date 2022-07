Brugge pakt uit met nieuwe preventiecampagne omdat aantal wildplassers toeneemt

Brugge pakt uit met een nieuwe campagne tegen het wildplassen, nu het uitgaansleven op café en evenementen opnieuw op volle toeren draait. Het oude campagnebeeld was aan verniewing toe en er worden op twintig ‘overlastlocaties’ sensibiliserignsborden geplaatst. Want het aantal wildplassers is in Brugge toegenomen.

“Het uitgaansleven op café en op evenementen draait terug op volle toeren. Een positieve zaak! Dit zomerseizoen zullen er terug veel mensen hun weg terugvinden naar de stad. Veel van die bezoekers zullen zich ongetwijfeld nestelen in onze horecazaken of op onze evenementen. Wat echter vaak vergeten wordt is voor het vertrekken nog een sanitaire stop te maken”, vertelt preventieschepen Mathijs Goderis..

“Wij vinden het als Stad dan ook belangrijk dat er binnen het thema van publiek sanitair gericht wordt ingezet op het beperken van hinder en overlast.”

“Het oude campagnebeeld was dringend aan vernieuwing toe. Dit nieuw campagnebeeld is gelinkt aan het uitgaansleven en drukke manifestaties maar is eveneens gericht op het probleem doorheen een gewone dag.”

Overlastlocaties

Het campagnebeeld kreeg in diverse uitvoeringen vorm. Op overlastlocaties (waar wildplassen een probleem is…) kan er maandelijks gevarieerd worden ingezet via 20 sensibiliseringsborden. Deze borden blijven op de specifiek gemelde overlastlocaties één maand staan.

“Dit doen we om geen campagnemoeheid te veroorzaken. Locaties worden ons gemeld via gemeenschapswachten, politie, burgers. Daar waar de borden ingezet worden, is er eveneens een gerichte opvolging door politie. Voor wie op heterdaad betrapt wordt, stelt men een GAS-boete op”, vervolgt de Brugse schepen.

60 wildplassers

Uit het GAS-jaarverslag van 2021 blijkt dat er vorig jaar 681 GAS-vaststellingen zijn ontvangen. Dat is een stijging van 108 procent ten opzichte van vorig jaar. 60 van die vaststellingen betroffen wildplassen. In het bijzonder is er ook tijdens de weekendpatrouilles verhoogde aandacht voor het fenomeen ‘wildplassen’.

Burgers die zelf ook willen sensibiliseren rond de overlast van wildplassen in hun directe buurt, kunnen gebruik maken van de affiches. Deze zijn in groot en klein formaat te verkrijgen.

Werfbanners

Om in de sfeer van drukke manifestaties duidelijk te communiceren, werden er ook tien werfbanners aangemaakt. Deze worden dan op het terrein van het event ingezet en simultaan wordt ook digitaal op groot scherm de boodschap gecommuniceerd. Het aanvragen van de werfbanners alsook het digitaal beeld kunnen via de Preventiedienst (preventiedienst@brugge.be, 050 44 82 43) worden aangevraagd.

“Op deze manier willen we als stadsbestuur begeleidende en preventieve maatregelen nemen maar ook repressief optreden om wildplassen een halt toe te roepen”, sluit schepen van Preventie Mathijs Goderis af. Misschien kunnen extra openbare toiletten in de Brugse parken en langs de vesten ook helpen tegen dit nijpend probleem?