Bronzen kunstwerk van Leona Sels op site Oud Sint-Jan in Brugge opnieuw beschadigd

Onbekenden hebben ‘De Nieuwe wereld’, het kunstwerk van Leona Sels op de site van Oud Sint-Jan, beschadigd. Volgens schepen van patrimoniumbeheer Minou Esquenet zal het eind augustus gerestaureerd worden.

De Brugse stadsgids Freddy Slabbinck wees ons op de beschadiging en verwittigde ook de stadsdiensten: “De handen, die een beetje het symbool zijn voor vrede, vriendschap, samenhorigheid…. tussen de gebroken eierschalen zijn verdwenen uit het kunstwerk. Waarschijnlijk gaat het om een daad van vandalisme.”

Herstel

Schepen van patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V) is op de hoogte van het feit: “Wij hebben meermaals contact proberen op te nemen met de kunstenares, teneinde dit te kunnen herstellen. Helaas, tot op heden hebben wij niks van haar vernomen. Daarom hebben wij besloten om dit standbeeld in eigen regie te herstellen. Het verdwenen stuk, de handen, hebben wij in ons bezit.”

Niet de eerste keer

“Dit bronzen kunstwerk kunnen we niet ter plekke restaureren. Het moet door de metsers losgemaakt worden en naar het atelier van de smid gebracht. Hij zal proberen het kunstwerk nog eens te herstellen. Blijkbaar is het niet de eerste keer dat er schade aan is. De restauratie staat ingepland eind augustus”, aldus de schepen.