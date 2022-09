Brigitte uit Roeselare vertelt in boek over ‘onbestraft politiegeweld’ bij ongeval zoon

Veertien jaar nadat haar zoon Pierre Hemelrijck zwaar ten val kwam met zijn bromfiets na een achtervolging door de politie zoekt moeder Brigitte De Pauw nog steeds naar antwoorden. Brigitte voerde tot nu toe een verbeten juridische strijd, maar zonder resultaat. “In al die jaren heb ik geen rechtvaardigheid gevonden. Ik ben op zoek naar persoonlijke gemoedsrust. Het schrijven van een boek over deze zaak heeft me daarbij geholpen.”

In de zomer van 2008 achtervolgden twee inspecteurs van de politiezone Riho Pierre Hemelrijck (toen 17) omdat hij zonder licht reed. De jongeman sloeg op de vlucht omdat hij vreesde dat de politie zijn bromfiets in beslag zou nemen als ze zouden ontdekken dat hij die had laten opdrijven. Tijdens die achtervolging kwam de bromfietser in de Smedenstraat in Roeselare ten val. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De jongeman had onder andere gebroken ribben en een drievoudige bekkenbreuk opgelaten. Na vier dagen mocht hij de afdeling intensieve zorgen verlaten.

Volgens de jongeman was de valpartij te wijten aan de agenten. Zij zouden de deur van de combi al rijdend geopend hebben om de jongeman tot stilstand te dwingen. De rechter sprak de twee inspecteurs vrij. Veertien jaar na het ongeval is moeder Brigitte De Pauw nog steeds overtuigd van een opzettelijke aanrijding. “De voorbije jaren merkte ik teveel foutjes of toevalligheden op. De elementen die tijdens mijn zoektocht naar de waarheid aan het licht komen, wijzen op zijn minst op slordigheden van justitie en politie. Er werd geen onderzoeksrechter aangesteld, er verdwenen bewijsstukken en er ging een cruciaal verhoor verloren. De verfstalen die mogelijks kunnen bewijzen dat Pierre werd aangereden worden ook niet vrijgegeven.”

Zeven advocaten

Moeder Brigitte schakelde de voorbije veertien jaar zeven advocaten in. “Op zoek naar de waarheid gaf ik duizenden euro’s geld uit. Op vakantie ben ik niet meer geweest. Ik wil dit niet loslaten. Pierre is voor een paar procent invalide verklaard. Nee, het heropenen van de ganse zaak hoeft voor mij niet, maar ik zoek wel naar persoonlijke gemoedsrust. Ik wil dit hoofdstuk afsluiten, maar dan moet ik wel exact weten wat er daar precies gebeurd is.” Het ongeval van haar zoon beheerste de voorbije jaren het leven van Brigitte. Ze kampte even met een depressie. “Ik merkte ook dat mensen me ontweken omdat ik hen mijn verhaal wou vertellen.”

Dat verhaal vertelt Brigitte nu wel in het boek ‘Onbestraft politiegeweld? Doofpotoperatie of justitieel falen?’. Voor het boek werkt ze samen met auteur Ignace Vandewalle. “Ik heb alles onderzocht en heb een opeenvolging van bizarre gebeurtenissen en justitiële dwalingen gevonden. Voor mij is dit een mensonterend verhaal”, aldus Vandewalle. Het boek is vanaf 15 september beschikbaar in de betere boekhandel of via www.bfelt.be. Op vrijdag 16 september is er een boekvoorstelling vanaf 19 uur in café ’t Motje in Roeselare. “Na het schrijven van het boek doen wij een oproep naar minister van Justitie van Quickenborne om justitie beter te ondersteunen, procedures tegen politieagenten voorts in een ander gerechtelijk arrondissement te laten voeren. Wij vragen hem ook om zijn positief injunctierecht aan te wenden om de onbegrijpelijk achtergehouden bewijsstukken vrij te geven.” Ondertussen blijft Brigitte haar strijd naar duidelijkheid verderzetten. “Al moet ik toegeven dat mijn woede door het schrijven van het boek weggeëbd is.”