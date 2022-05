Bredense bistro Cartouche weer slachtoffer van vandalen

Bistro Cartouche in de Kapelstraat in Bredene werd weer het slachtoffer van vandalisme. De plantjes die het terras sierden, werden er zomaar uitgetrokken. “De potjes waren nochtans vastgeschroefd”, zegt uitbaatster Evelien Vermeersch. “We gaan ze zeker niet opnieuw plaatsen. Je doet inspanningen om een fleurig terras te hebben, maar zo levert het niets op.”

Evelien en haar partner Jordy Heyerick baten de Cartouche al voor het zevende seizoen uit. Het terras bevindt zich aan de overkant van de straat en werd al meermaals getroffen door vandalen. “De terras stond er sinds 1 april, maar de versieringen waren nog maar twee weken geplaatst”, zucht Evelien. “De bloempotjes met plastic plantjes waren goed vastgemaakt, Jordy had er met zijn boormachine schroeven in gedraaid. Maar nu hebben ze gewoon de plantjes er uitgetrokken. De gemeente vraagt je om je terras wat fleurig te maken, maar dan krijg je dit. Die versieringen kosten ons veel geld en het brengt niet op.”

“Het is niet de eerste keer dat wij het slachtoffer worden van vandalen. Vorig jaar werd al eens een van onze twee palmboompjes gestolen. We hebben het tweede dan ook maar binnen genomen, want dat trok op niets meer. We hadden ons terras ook eens ingedeeld in compartimenten met houten afscheidingen, maar die hokjes werden omgeduwd. Voor de kindjes zetten we speelgoed buiten, maar dat durft ook al eens te verdwijnen. Twee jaar geleden werd ingebroken en daarbij sneuvelden enkele ramen. Toen verwittigden we de politie, maar we hebben er niets meer van gehoord. Ik denk dan ook dat het maar weinig zin heeft om nu die uitgetrokken plantjes te melden. Maar we plaatsen ze in elk geval niet meer terug. Daar investeren we niet meer in. Alleen maar hopen dat ze nu van de rest blijven.”