Zware schade na inbraak en brandstichting in kelderruimte van concertzaal Club de B in Torhout: politie speurt daders op

In concertzaal Club de B in Torhout werd zondagavond brand gesticht in de kelderruimte. De schade beneden is groot. Na speurwerk door de politie Kouter blijkt nu dat de daders eerst hadden ingebroken in de kelder en daar onder andere frisdrank hadden gestolen. Nadien werd in een keldercompartiment brandgesticht. “Er werd een pv opgesteld tegen onbekenden en er loopt een onderzoek”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

Club de B is een kleine concertzaal voor 300 personen en ligt op het domein van cultuurcentrum De Brouckere aan de achterkant in de ‘s Gravenwinkelstraat.

Dikke rookwolk

Zondagavond rond 22.45 uur passeerde een politiepatrouille door de straat die een rookpluim opmerkte rond het gebouw. Toen ze gingen, kijken bleek er ook een deur open te staan. De politie belde meteen om hulp van de brandweer die snel ter plaatse was, de kazerne ligt immers vlakbij. De brandweer ontdekte een vuurhaard in de kelderruimte.

Het ging om een vrij hevige brand die een dikke rookwolk verspreidde in de volledige kelderruimte. Het vuur was snel onder controle, maar de schade beneden is aanzienlijk. Grote delen van de kelder zitten onder het roet en in een bepaalde kelderruimte was er veel brandschade. Elektriciteit, een pallet met medisch materiaal, een tussenschot en plastic brandde volledig weg. De brandweer ventileerde ook de concertzaal zelf zodat die kan blijven gebruikt worden.

Brandstichting en inbraak

Al zondagavond waren er vermoedens dat het om kwaad opzet ging. Volgens de brandweer was er geen duidelijke oorzaak te vinden en stonden ook flesjes met ontsmettingsalcohol in brand. De politie startte meteen een onderzoek en dat had snel resultaat. “Het gaat wel degelijk om brandstichting”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “Het bleek dat er eerst een diefstal met braak werd gepleegd in de kelderruimte. Een kelderluik werd opengebroken waarna onbekenden zich toegang verschaften in de kelder. Daaruit werden onder andere hoeveelheden frisdrank en mondmaskers gestolen.”

Sporenonderzoek

“Een deel van de buit werd teruggevonden op het binnenplein van De Brouckere. In de kelder werd brand gesticht in een achterste deel, en in dat deel is er zware schade. Het parket werd verwittigd en het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.”

De politie stelde een pv op tegen onbekenden en is volop bezig met het onderzoek naar de daders. (JH)