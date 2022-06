Zaakvoerder vrijgesproken voor dubbele brandstichting in eigen restaurant in Oudenburg

De zaakvoerder van een restaurant in Oudenburg is door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor een dubbele brandstichting in zijn zaak. P.K. (43) had de feiten ook altijd met klem ontkend. Het openbaar ministerie drong tevergeefs aan op een veroordeling.

Bistro Dé Clesse brandde op 26 december 2020 zo goed als helemaal uit. De beklaagde was toen in het pand aanwezig, maar kon op tijd naar buiten lopen. In eerste instantie werd uitgegaan van een accidentele brand. Een week later werd de brandweer echter opnieuw opgeroepen voor een brand aan het Marktplein van Oudenburg. Deze keer bleek dat enkele houten palletten in brand waren gestoken in een berghok.

Oplichting

Naar aanleiding van die tweede brand werd P.K. opgepakt als verdachte. Het parket vroeg zijn aanhouding voor twee opzettelijke brandstichtingen, maar de onderzoeksrechter besliste om hem vrij te laten onder voorwaarden. Uiteindelijk besliste het parket toch om de veertiger voor de rechter te brengen. Volgens het openbaar ministerie werden de feiten gepleegd in een poging om de verzekering op te lichten.

De verdediging vroeg resoluut de vrijspraak. Volgens meester Dennis Tavernier is het absurd dat zijn cliënt een tweede brand zou gesticht hebben om de verzekeringen op te lichten. Na de eerste brand was de verzekering immers sowieso al van plan om uit te betalen. Daarnaast werd opgemerkt dat het berghok open was, waardoor eender wie de feiten gepleegd kan hebben.

Vrij over hele lijn

De rechter volgde het standpunt van de verdediging en sprak K. over de hele lijn vrij. In het vonnis werd gewezen op tegenstrijdigheden in de verslagen van de gerechtsdeskundige en de verzekeringsexpert. Volgens de rechter had de beklaagde ook geen motief. Bovendien wijzen de lege blikken bier tussen het puin erop dat er mogelijk wel andere mensen aanwezig geweest zijn. Ten slotte was de restaurantuitbater ook geslaagd bij een test met de leugendetector.