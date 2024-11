“Wie gooide een brandbom naar ons huis?”: gezin in shock nadat fles met benzine over haag vliegt en ontploft

Een rustige wijk in Vleteren werd maandagavond opgeschrikt door een enorme knal. Het bleek te gaan om een brandbom, die naar het huis van het gezin Depaepe is gegooid. “We zaten op dat moment gelukkig allemaal binnen.”

In de wijk van de Edmond Devloostraat in het landelijke dorpje Oostvleteren beleefde het gezin Depaepe maandagavond de schrik van hun leven. “Het moet ongeveer 19.30 uur geweest zijn, toen wij gezellig binnen zaten en plots een luide knal hoorden buiten, gevolgd door een grote vuurbal op het terras aan het schuifraam van onze woonkamer. Precies een gasfles die ontplofte”, getuigt Christof Depaepe (43), die er woont met zijn vrouw, drie kinderen en schoonvader. “Ik liep snel naar buiten en kon zelf de vlammen blussen, waarop we de politie verwittigden. Het was een enorme knal: iedereen in de buurt dacht dat hier een huis ontploft was. Voorbijgangers en buurtbewoners kwamen melden dat ze iemand zagen weglopen met een oranje mondmasker, zwarte kledij en witte kap.”

Benzine

“Mijn vermoeden: die brandbom werd vanop straat over onze haag gegooid”, vervolgt Christof. “We hebben schade aan ons tuinmeubilair. Het metalen oppervlak van onze tuintafel weegt erg veel, maar is toch losgerukt door de luchtverplaatsing van de ontploffing en overal lagen brokstukken van onze terrasstoelen. Het schuifraam was zwartgeblakerd. Op het terras vonden we een lege colafles die open was. Die fles moet gevuld zijn met benzine, want dat was de stank die hier overal te ruiken was na de knal. Mogelijk hing er een bommetje aan die fles, waardoor alles in brand vloog. Ze hebben de ontploffing gehoord tot aan de verkeerslichten op de N8 een halve kilometer verder. Er vielen geen gewonden, dat is het allerbelangrijkste. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken in onze rustige wijk.”

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. “Dinsdag kwamen politie en parket ter plaatse voor een grondig sporenonderzoek”, aldus Christof. “Er werden ook briefjes in de brievenbussen gestoken bij andere bewoners van de wijk met een oproep tot tips, getuigen en camerabeelden. We hopen dat de dader snel gevonden wordt. Wie nog iets weet, kan het melden aan de lokale politie.”

Rust

De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt en wil voorlopig geen commentaar kwijt. “Mijn schoonvader gaat om de tien minuten naar buiten om een mooi herdenkingsplekje in onze tuin te bezoeken voor mijn schoonmoeder, die onlangs overleed in de zomer. Voor hetzelfde geld liep hij naar buiten op het moment dat die brandbom over de haag vloog”, stelt Christof. “Mijn vrouw zat toen aan tafel en drie kinderen waren thuis: Luna (19) zat in de zetel, Rhune (17) zat op zijn kamer en Noya (16) was aan het slapen. Gelukkig was iedereen veilig binnen. Hopelijk keert de rust snel weer terug in onze wijk.” (TP)