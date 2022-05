Werkmannen grijpen in bij brandstichting in tuin in Adinkerke

In een tuin in het Ackethof, niet ver van het station van Adinkerke, werd vrijdagochtend brand gesticht.

Een onbekende persoon had er in de achtertuin van een woning een bloempot en een tuindoek van een omheining in brand gestoken. Werkmannen, die op dat ogenblik in de straat aan het werk waren, konden de brand blussen. Dankzij hun ingrijpen werd zo erger voorkomen. In de namiddag stelde de bewoonster de brand bij thuiskomst vast. De politie stelde een pv op, maar de brandstichter is nog onbekend. (JH)